Emoción en el folklore por Luciano Pereyra y una canción con David Bisbal

El popular cantante Luciano Pereyra volvió a unirse con David Bisbal, luego de una década, para lanzar una canción muy especial que llenó de emoción a sus fans. La balada que deslumbra en las voces de estos dos maestros de la canción romántica se estrenó hace pocas horas y ya escaló a ubicarse entre las más populares de las plataformas musicales.

“Con mi hermano David Bisbal estamos muy felices y emocionados de compartir esta canción con ustedes! #TeSigoAmando”, escribió Luciano Pereyra en sus redes sociales, respecto al tema que fue compuesto y producido entre Madrid y Miami junto a Tato Latorre. El video de la canción fue dirigido por Mariano Dawidson y grabado en la ciudad estadounidense, en momentos en que el español estaba terminando una gira.

Cabe mencionar que el reencuentro de Luciano Pereyra con David Bisbal se dio en Buenos Aires, el año pasado, cuando ambos fueron como invitados a sus respectivos shows. En ese momento nació la idea de esta segunda colaboración, tras diez años. Como era de esperarse, el lanzamiento de la canción desató una ola de reacciones de cariño y admiración de los fans del folklore y el pop.

“Es muy lindaaa! Ya estoy llorando”; “Hermosa canción”; “Lo mejor una dupla lindísima. Tu canción Luciano me encantó. La amo… Quiero estar en tu concierto!”; “Ay ese final, como lloré! Son un dúo explosivo! Un gran tema con una letra maravillosamente sentida, clip único y uds... ufff son tremendos! Felicitaciones!!! Chinito te veo en Rosario muy pronto”, son algunos de los comentarios en Instagram de Luciano Pereyra.

Por otra parte, podemos recordar que Cara o Cruz fue el tema que los encontró por primera vez al argentino y al español. La canción cuenta una historia de amor de encuentros, desencuentros, arrepentimientos, plasmada en una balada romántica donde las voces de ambos cantantes combinan a la perfección. El video fue grabado durante los shows del año pasado en el Gran Rex.

Luciano Pereyra y David Bisbal presentaron su nueva colaboración musical.

En tanto, Te sigo amando, además de ser el título de esta hermosa canción, da nombre a la nueva gira internacional con la que Luciano Pereyra recorrerá Argentina, Chile y Uruguay. En Buenos Aires se presentará en el Arena el 3, 4 y 5 de octubre, y el 22 y 23 de noviembre. Este año, el oriundo de Luján reversionó varios de sus clásicos en ritmo de cumbia, con un importante éxito. En ese género el último single que lanzó es Perdóname, junto a la estrella de la cumbia Angela Leiva, Un Poco De Ruido y Pinky SD.

Luciano Pereyra se presenta en el Movistar Arena 2025 con una serie de recitales, donde mostrará todo lo mejor de su exitoso y amplio repertorio, para emocionar como siempre lo hizo a todo su público. El cantante de folklore y melódico, que es al día de hoy y desde hace mucho tiempo una de las voces más reconocidas del país, vuelve con un espectáculo absolutamente renovado, en el que realizará cinco presentaciones en el recinto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, en el marco de su gira "Te sigo amando".

El cantante Luciano Pereyra se presenta en el Movistar Arena los días 3,4 y 5 de octubre en primer lugar, y luego repetirá presentaciones el 22 y 23 de noviembre. Las entradas están disponibles a través de la página web oficial del Movistar Arena.

Precios de entradas para Luciano Pereyra en el Movistar Arena 2025: