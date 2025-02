"Explota": las palabras de Luciano Pereyra sobre La Sole que sorprendieron en el folklore

Luciano Pereyra le respondió un posteo a Soledad en las redes.

Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra siempre demostraron tener una estrecha amistad, a pesar de que en los comienzos de sus carreras artísticas las figuras eran enfrentadas mediáticamente por pertenecer al mismo género musical. De ese modo, recientemente quedó en evidencia cuán bueno es el vínculo que hay entre los artistas por un comentario que hizo el lujanense sobre la cantante de Arequito.

La voz de canciones como Tren del Cielo, A Don Ata y Entre a mi Pago sin Golpear agotó en poco días una función en el Teatro Gran Rex programada para abril de 2025 y por eso su equipo tomó la decisión de agregar otra fecha en el mismo recinto. Frente a esa noticia, Pereyra reaccionó con alegría por su amiga.

"Nueva fecha ya a la venta! El 6 de abril volvemos al Teatro Gran Rex para compartir otra noche inolvidable! Entradas a la venta en Tu Entrada. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express", reza el pie de foto de un posteo de La Sole en alusión a su nueva fecha en el teatro porteño. Por su parte, Luciano Pereyra le comentó: "Explotá el Rex, gringa! Grosa!", en alusión a su admiración por la artista que en enero pasado cumplió 30 años de carrera profesional como cantante.

El pedido de La Sole por los incendios en la Patagonia

"Hemos creado esta cuenta de Mercado Pago con el fin de recaudar pequeñas donaciones para ayudar con insumos y otros elementos que sean necesarios para ayudar a los animales afectados por el incendio en El Bolsón", reza un posteo que hizo La Sole en Instagram. Y continuó: "Lo recaudado se destinará a los médicos veterinarios, rescatistas y refugios. Quienes hacen un arduo trabajo para ayudar a los animales. Esta cuenta es solo para ayudar a los animales".

Comentario de Luciano Pereyra.

La Sole despidió a su abuela Valeria con un sentido posteo en sus redes sociales

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

Las palabras de de Luciano Pereyra a sus seguidores en Navidad

Pereyra subió un video en el que se lo ve sentado en un sillón junto a sus tres perros y alertó sobre un tema que preocupa a miles de argentinos cada vez que se avecinan las fiestas de fin de año: la pirotecnia. Este martes, antes de la fiesta de Año Nuevo, escribió: “Por nuestros animales. Por nuestros ancianos. Por nuestros niños con AUTISMO. #NoALaPirotecnia Que tengan un bendecido comienzo de año”.