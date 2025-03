Emoción en el folklore por lo que anunció Luciano Pereyra: "Tenemos cita"

El famoso cantante Luciano Pereyra confirmó las fechas de su nueva gira "Te Sigo Amando" y sorprendió a todos sus seguidores con un mensaje muy especial en las redes sociales. Se trata de uno de los artistas más queridos y consagrados de la música latina, que regresará al Movistar Arena con un espectáculo imperdible y una puesta en escena totalmente renovada.

“Nuestro amor es incondicional y sabes muy bien que #TeSigoAmando cada día más!! Por eso ya tenemos cita, el 27/9 nos cantamos”, escribió Luciano Pereyra sobre el primero de sus espectáculos, el cual tendrá lugar en Chile. Además, en el mismo posteo confirmó que las entradas están disponibles desde este viernes en su página web.

Además, como bien se informó, Luciano Pereyra brindará una serie de shows en Argentina que prometen emoción, romanticismo y todo el carisma que lo caracteriza. Serán el próximo 3, 4, 5 de octubre, y 22 y 23 de noviembre. Con 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales, Luciano ha conquistado escenarios de todo el mundo.

Ganador de múltiples Premios Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y nominado en dos ocasiones al Latin Grammy, su carrera es sinónimo de éxito y reconocimiento internacional. Éxitos como "Como Tú" han marcado su trayectoria, acumulando más de 278 millones de reproducciones en YouTube.

También ha compartido escenario con grandes figuras internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, entre otros. Este regreso al Movistar Arena es una cita obligada para todos sus seguidores, quienes podrán disfrutar en vivo de su inconfundible voz, su energía y las canciones que han marcado generaciones.

Todas las fechas del nuevo tour de Luciano Pereyra.

Luciano Pereyra con Emanero: “Ahora resulta”

Por otra parte, en lo que respecta a lanzamientos, Luciano Pereyra publicó recientemente el simple “Ahora resulta” junto a Emanero. “Esta cumbia pop, que combina con total naturalidad la esencia y las voces de estos dos grandes artistas, fue compuesta y producida por Luciano junto a Andrés Castro en Miami”, describió Universal Music y agregó que el tema que “destino de hit”, es el cuarto adelanto del nuevo álbum del artista de Luján que conoceremos este año.

De esta manera, al compás de un ritmo irresistible y contagioso, Luciano Pereyra se unió a Emanero para presentar su nuevo single que tiene todos los ingredientes necesarios para animar a la gente a bailar y disfrutar. En una nota con Billboard Argentina, los cantantes contaron las sensaciones de este lanzamiento, además de lo que significa en el presente de ambos.

“Hace mucho tiempo tenía ganas de hacer algo con él porque aparte de ser un tipo que te hace bailar, su música está en todos los asados, no puede no estar en tu playlist”, apuntó Pereyra y contó: “Apareció una canción que fue acomodándose y mutando musicalmente para el lado que uno siente que tiene que ir, y en un momento dije, ‘che, pará, me parece que es la cumbia que siento que tendríamos que grabar con Fede’. No lo dudé un segundo, le escribí por Instagram, si enganchaba bien y si no, bueno, uno hace el intento. Le gustó el demo y ya enseguida se acopló, y directamente nos conocimos en el set de filmación”.