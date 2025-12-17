Sorpresa en Argentina por lo que se supo de Keith Richards, histórico guitarrista de los Rolling Stones

Novedades sobre la salud de Keith Richards.

Los fanáticos argentinos de los Rolling Stones recibieron una noticia inesperada que encendió la preocupación y, al mismo tiempo, apagó las ilusiones de un posible regreso de la banda al país. En las últimas horas se supo que el grupo decidió suspender, al menos por ahora, la gira que tenía proyectada para recorrer el Reino Unido y Europa durante 2026, una decisión directamente vinculada al estado de salud de Keith Richards.

El tour iba a marcar el regreso de los Stones al viejo continente tras el exitoso Hackney Diamonds Tour por Estados Unidos en 2024, que vendió cerca de un millón de entradas. Sin embargo, según revelaron fuentes cercanas a la banda al diario británico The Sun, Richards fue quien puso un freno definitivo al ambicioso plan.

¿Qué es lo que tiene Keith Richards?

El guitarrista, que cumplirá 82 años este jueves 18 de diciembre, les comunicó a Mick Jagger (82) y Ronnie Wood (78) que no estaba en condiciones de afrontar la exigencia física que implicaba una gira de estadios durante más de cuatro meses. “Había grandes promotores proponiendo fechas y ciudades para el próximo verano, pero cuando se sentaron a discutirlo seriamente, Keith sintió que no podía asumir esa responsabilidad”, detalló una fuente cercana al grupo.

En Argentina, la sorpresa fue aún mayor luego de que el histórico productor Daniel Grinbank aportara un dato clave sobre la salud de Richards. Según explicó, el guitarrista sufre una artrosis degenerativa que le impide viajar largas distancias. Ese cuadro sería determinante no solo para la cancelación de la gira extensa, sino también para descartar cualquier posibilidad de que la banda vuelva a tocar en el país. De hecho, Grinbank señaló que, de regresar a los escenarios, los Rolling Stones solo podrían moverse dentro de Europa.

Pese a este panorama, no todo son malas noticias para los seguidores del grupo. Ronnie Wood había anticipado en septiembre que la banda se encuentra trabajando en un nuevo álbum, grabado en los históricos Metropolis Studios de Chiswick, en el oeste de Londres. “Van a tener música nueva de los Rolling Stones el año que viene. El disco está casi terminado”, aseguró el guitarrista con entusiasmo.

Los Rolling Stones trabajan en un nuevo album.

Mientras la posibilidad de volver a verlos en vivo se aleja, especialmente para el público argentino, los Rolling Stones parecen apostar a seguir haciendo historia desde el estudio, con Keith Richards enfrentando sus límites físicos, pero sin soltar del todo la guitarra.