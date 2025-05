Dura 3 minutos: la canción de un ícono del folklore que está entre las tres más escuchadas de YouTube

Un famoso hit del destacado Luciano Pereyra vuelve a ser tendencia por su reversión con la música de cumbia.

Después del gran éxito que alcanzó la versión cumbia de “Si no es muy tarde”, que llegó al puesto 9 en el chart de Spotify Argentina, el destacado cantante Luciano Pereyra vuelve a sorprender a la música con un nuevo clásico reversionado. Esta vez fue el turno es de “Tu dolor”, junto a los grandes referentes de la cumbia actual: Uriel Lozano, Pinky SD y Un Poco de Ruido.

Se trata de la icónica balada que Luciano Pereyra grabó en 2015 y ahora acumula más de 700 millones de reproducciones en YouTube y se ubica como la tendencia n°3 de Música en nuestro país. De esta forma, el popular tema se reinventa en versión cumbia para hacer bailar a los fans del folklore y de la movida tropical.

En la plataforma de videos estallaron los comentarios y un usuario bromeó: “Alguien que me saque de la comisaría? Me denunciaron los vecinos por poner 75 veces el tema a todo lo que da”. “Y para los que no estuvieron en el Movistar, dio la noticia de que va hacer un álbum completo de cumbia producido por el gran Pinki… es un sueño todo esto”, reveló otro youtuber.

Con esta nueva grabación, que incluyó un videoclip, Luciano Pereyra vuelve a dejar en claro su capacidad de reinventarse sin perder su esencia: un artista de clásicos que emociona y hace bailar a nuevas generaciones. Cabe recordar que el 2025 comenzó con su tema "Ahora resulta", junto a Emanero, que se posicionó en los primeros lugares de los rankings de las plataformas musicales durante varias semanas.

Por otra parte, como se informó, el artista oriundo de Luján también anunció su nueva gira "Te sigo amando", que arrancará el 27 de septiembre en el Movistar Arena de Chile y seguirá con cinco fechas en Buenos Aires, además de shows en Córdoba, Rosario, Mendoza y Neuquén. A esto se suman las nominaciones a los Premios Gardel: Canción del Año por "Mi primer amor" y, junto a Abel Pintos, dos postulaciones por "Es ahora" en las categorías Mejor Canción Pop y Mejor Colaboración.

La historia del tema de Luciano Pereyra que vuelve a ser un éxito

“Esta canción nace de una historia donde los protagonistas se amaron, pero a destiempo”, había manifestado Pereyra en agosto de 2015, cuando estrenó la versión original de “Tu dolor”. Y sobre el significado del tema, al compositor explicaba “Él amó con la primera luz del día y ella recordó amar cuando el día había llegado a su fin”. Otro dato que podemos rescatar es que la canción original que se consagró hace una década se grabó en Miami y Los Angeles bajo la producción de Andrés Castro.