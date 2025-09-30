Se podrán visitar edificios emblemáticos de Buenos Aires: gratis y en el finde largo.

El 11 y 12 de octubre, que corresponde al fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se podrá vivir la experiencia de visitar edificios emblemáticos de Buenos Aires, que el resto del año permanecen cerrados al público. Son 137 las propiedades privadas a las que se podrá acceder de forma completamente gratuita.

El evento se llama Open House y no es la primera vez que se realiza en Buenos Aires. Las ediciones pasadas fueron un éxito y sus organizadores desean que año tras año se multipliquen los visitantes, que van desde profesionales de la arquitectura a ciudadanos de todas partes del mundo que desean conocer por dentro la belleza arquitectónica de la Ciudad. "OHBA es un festival de arquitectura y urbanismo para la ciudad de Buenos Aires. Invita a explorar lo mejor de la arquitectura y urbanismo de la Ciudad a través de un emocionante fin de semana a puertas abiertas", explican desde la página oficial de Open House Buenos Aires.

Cómo es la experiencia de Open House

Open House es una experiencia única en la que más de 100 edificios abren sus puertas a visitantes, provenientes no solo de distintos puntos de Argentina, sino, del mundo, que fascinados por la arquitectura de la ciudad confluyen un mismo fin de semana. "Gracias a la voluntad colectiva, durante un fin de semana al año, abrimos las puertas de más de 100 edificios. Lugares privados increíbles, de gran valor arquitectónico, cultural y patrimonial a los que habitualmente no se puede ingresar libremente. Los ciudadanos de cada barrio podrán conocer el patrimonio más cercano y el más lejano, el particular y el público, y situarlo dentro de la experiencia y la historia de cada uno", comentan desde la organización del evento.

Open House tendrá su edición 2025 el 11 y 12 de octubre.

Son tres las experiencias que se pueden vivir durante el fin de semana:

Open Foto: "cuando observar la ciudad y su arquitectura no es suficiente, esta propuesta permite ampliar esa percepción retratando los distintos espacios prestando especial atención a la luz. Queremos que la ciudad nos interpele, nos convoque y nos desafíe a captar momentos, espacios y rostros de todos los que la recorremos".

Open Bici: "la bicicleta como medio de transporte para vivir la ciudad. Una nueva perspectiva con circuitos guiados y temáticas especiales que abarcan desde la arquitectura, al diseño, pasando por la historia, la trama urbana y la literatura. Una actividad que aporta una nueva escala, uniendo puntos en el mapa, pensando en el recorrido y en el tiempo".

Camina Buenos Aires: "un grupo de historiadores, arquitectos y guías proponen recorridos con una mirada interdisciplinaria. Cada recorrido invita a experimentar la ciudad de una forma renovada descubriendo rasgos de la ciudad que fue y la trayectoria que la llevaron a ser la Buenos Aires de hoy".

Cómo conseguir las entradas de Open House

Las entradas de Open House son libre y gratuitas. Se podrán conseguir a partir del viernes 3 de octubre, a partir de las 10 a través de un link que se habilitará próximamente a través de Instagram y la web del evento. Se recomienda estar atento al momento en que se habilite la compra de entradas, ya que se agotan en cuestión de minutos.