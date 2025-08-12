Emoción en el folklore por lo que vivió el Chaqueño Palavecino: “En mi memoria”

El Chaqueño Palavecino comenzó una nueva gira por todo el país y dejó una huella imborrable en sus fans de Santa Fe.

El famoso Chaqueño Palavecino volvió a dejar una noche para el recuerdo en Santa Fe al protagonizar un espectáculo de lujo en el marco de su nueva gira nacional. En sus redes sociales, el cantor de folklore mostró los momentos destacados de la noche y dejó un mensaje especial para sus fans de esa provincia. Luego recordó cuándo y dónde serán sus próximas presentaciones.

“Los verdaderos protagonistas fueron ustedes”, expresó el Chaqueño Palavecino en su perfil de Instagram, donde compartió un reel con pequeños momentos de su show ”El Canto del Zorzal del Chaco Salteño” en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo. “Reímos, cantamos y bailamos juntos, compartiendo una noche que quedará en mi memoria”, completó el artista que celebra más de cuatro décadas de trayectoria.

“Gracias por tanto cariño… ¡y ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto!”, cerró el intérprete de hits como “Amor Salvaje” y “La ley y la trampa”. En el mismo posteo, detalló que este jueves 14 agosto se presentará en el “Paradiso Cinema & Teatro” de Santa Rosa, La Pampa; el viernes 15 lo hará en el “Teatro Gran Plaza” de Bahía Blanca y el sábado 16 en el Teatro San Carlos de Junín, en la provincia de Buenos Aires.

El Chaqueño Palavecino se presentó en la ciudad de Santa Fe.

Como era de esperarse, la publicación del Chaqueño Palavecino desató una ola de reacciones de cariño en la mencionada red social. “Gracias por un show tan hermoso y divertido también. Lo viví con mi abuela que fue quien me inculcó tu música, así que fue el doble de especial. Increíble!”, “Fue una noche mágica, hermosa. Disfrute cada canción que cantaste. Mi querido Chaqueño felicitaciones por el lindo show”, “Noche que se recordará por siempre... Gracias por cada momento!!!”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cuál será el rol del Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina?

La Voz Argentina entró en una nueva etapa y sumó al Chaqueño Palavecino con un importante rol. El ícono del folklore argentino trabajará junto a Soledad Pastorutti en la etapa de los knock-outs.

Además de Palavecino, habrá otros tres co-coaches nuevos: Emmanuel Horvilleur estará en el team Miranda!, Zoe Gotusso trabajará con Lali Espósito y Cazzu con Luck Ra. Al mismo tiempo, en la sección de batallas, los co-coahes fueron Valeria Lynch, Yami Safdie, La Joaqui y Dillom.