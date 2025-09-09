El Chaqueño Palavecino y Jorge Rojas estarán juntos en un festival.

El Chaqueño Palavecino dio a conocer que será parte de la grilla de un famoso festival este mes, en el que también estará Jorge Rojas. El intérprete de clásicos del folklore como La Ley y la Trampa y Amor Salvaje y el ex-Nochero tocarán en el Festival Nacional del Limón este sábado 13 de septiembre, junto a otros artistas populares.

Fue en una de sus historias de Instagram que el cantante oriundo de Salta les contó a sus fans su inminente participación musical. "Nos vemos pronto, Tucumán querido", escribió el cantante seguido de un emoticón de un limón en una clara alusión al espíritu del festival de que participará.

"El sábado 13 el escenario del Festival Nacional del Limón se llena de talento. Grandes artistas llegarán para hacernos cantar, bailar y vivir una noche única en Tafí Viejo. Y no olvides que próximamente conoceremos a los ganadores del Pre-Festival, quienes también compartirán su música con todo el público. Prepará la garganta y la energía, ¡porque el sábado promete fiesta hasta el final!", detallaron desde el festival sobre cómo será la jornada. Además del Chaqueño Paalavecino, la grilla está conformada por otros artistas como Jorge Rojas, Las Voces de Orán, Orellana Luca, La Yunta, Belén Herrera, Adriana Tula y más músicos populares.

La felicidad del Chaqueño Palavecino antes de un show en el Gran Rex

Horas antes de un reciente recital en el Gran Rex, El Chaqueño Palavecino dio a conocer a través de sus redes sociales que las entradas se habían agotado. "Siento una enorme emoción y gratitud por este abrazo tan grande que me dan. El Canto del Zorzal del Chaco Salteño será una noche inolvidable, y ustedes son los protagonistas de esta historia que venimos escribiendo juntos. Nos vemos en un par de horas para cantar con el alma en uno de los escenarios más importantes del país. ¡Gracias por estar siempre, nos vemos en el Gran Rex!", escribió El Chaqueño en sus redes sociales.

El Chaqueño Palavecino.

El dolor del Chaqueño Palavecino por la muerte de un colega

"Hoy el folclore está de luto. Se fue mi padrino artístico, el querido Federico Córdoba. Dueño de una voz inconfundible y de una humildad que lo hacía aún más grande. Fue un amigo entrañable, un referente de esos que dejan huella para siempre. Su canto emocionó a generaciones y su legado vive en cada escenario y en el corazón de quienes tuvimos la suerte de compartir camino con él", expuso Palavecino en el pie de foto de un posteo de redes.