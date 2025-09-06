El Chaqueño Palavecino lloró por la pérdida de un histórico del folklore: "Fue imposible"

El Chaqueño Palavecino ventiló su costado más sensible.

El Chaqueño Palavecino se mostró emocionado en los últimos días después de dar un show en la localidad salteña de Orán. El cantante de 65 años no solo agradeció al público fiel a su cancionero de música popular, sino que ventiló su costado más sensible al recordar a uno de los históricos del folklore que murió poco tiempo atrás.

"Noche de emociones en el Festi Orán. Anoche vivimos algo muy especial en mi querida Orán, una tierra que siempre me recibe con tanto cariño", expresó en primera instancia en el posteo realizado en Instagram. Es que el artista, que viene de estar en La Voz Argentina acompañando a "La Sole", recordó a su colega y amigo Federico Córdoba, líder de la banda Las Voces de Orán, quien falleció el pasado 4 de julio luego de batallar contra una dura enfermedad.

"Fue imposible no emocionarme al pensar que este es el primer festival sin mi hermano de la vida, Fede Córdoba, a quien llevamos en el corazón. También recordé a mi querido Chato Bazán, que tantas veces me acompañó con su guitarra sobre los escenarios", indicó El Chaqueño. En la publicación, hubo una galería de fotos que expusieron cómo se vivió la presentación del cantante en tierras salteñas.

"El aplauso de ustedes, la fuerza de su canto y ese abrazo colectivo me hicieron sentir que ellos siguen presentes, en cada zamba, en cada chacarera, en cada grito de alegría", destacó. "Gracias Orán por una noche inolvidable, por ser parte de mi historia y por ayudarme a honrar la memoria de quienes tanto dejaron en nuestro folklore ¡Hasta pronto, siempre con el alma en alto y el corazón lleno de canciones!", concluyó.

Qué dijo El Chaqueño Palavecino tras los dichos de Roberto Pettinato

"Horacio Guarany ya estaría en la puerta de la casa de él. Creo que está ofendiendo al pueblo más allá de todo lo que se ha hecho. Nosotros somos una continuación de todo lo que es la argentinidad", dijo. "Está ofendiendo a toda la argentinidad, a toda Sudamérica, porque realmente Sudamérica tiene el folklore. Y el instrumento que creó el nativo cuando no llegaba el europeo fue el charango, la quena", añadió.

"Estuvo muy mal, muy mal... yo creo que se tiene que retractar. Está ofendiendo no solamente al folkore, la música o la mesa familiar, sino a la Argentina. Muy mal. Es feo que hable así. Estamos en la Rural y acá se huele folklore", indicó. "Aquel que está en el campo seguramente esté escuchando algo del folklore mientras limpia el lomo de un caballo, todo eso es folklore", sostuvo de manera contundente El Chaqueño Palavecino sobre Roberto Pettinato.