El Chaqueño Palavecino explicó por qué "se quedó dormido" en La Voz Argentina: "La veo a Soledad"

Qué dijo El Chaqueño Palavecino sobre uno de sus momentos virales en La Voz Argentina.

El Chaqueño Palavecino se convirtió en uno de los memes virales en redes sociales en plena participación como co-coach de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina 2025. El cantante de folklore de 65 años apareció en un video con los ojos cerrados en una audición y tras los rumores sobre si se quedó o no dormido, dio su versión en una entrevista reciente.

En diálogo con el móvil de Los Profesionales De Siempre, el ciclo que conduce Flor de la V en El Nueve, El Chaqueño Palavecino reaccionó a este momento en La Voz Argentina. "No, no. Nos paramos todos y... lo que pasa es que yo cierro los ojos para escuchar", introdujo el artista.

"La veo a Soledad ahí al lado, me ve a mi así que por ahí hablé, pero me quedé escuchando. No hay mejor cosa que bajar la persiana y escuchar, porque sino la mirada te puede distraer algo", señaló. "No tengo descanso", bromeó sobre su intensa vorágine de actividades con la música no solo en el reality show de Telefe, sino con los shows que viene llevando a cabo durante el transcurso del 2025.

En las redes sociales, la gente no tardó en reaccionar tras la defensa del cantante que se tomó con gracia el momento viral en La Voz Argentina. "Ay, señor Chaqueño"; "Déjate de mentir Chaqueño, te dormiste"; "A mi me pasa cuando quiero escuchar música, cierro los ojos, cuando viajo en colectivo me pongo los auriculares y cierro los ojos, es como que lo disfrutás más", fueron algunos de los comentarios expresados con diferentes miradas.

El Chaqueño Palavecino, emocionado tras un show en Santa Fe

El Chaqueño Palavecino destacó a su público como los grandes protagonistas de la noche en una publicación de Instagram donde compartió un reel con fragmentos de su espectáculo "El Canto del Zorzal del Chaco Salteño", realizado en el Centro Cultural Provincial Paco Urondo. “Reímos, cantamos y bailamos juntos, compartiendo una noche que quedará en mi memoria”, expresó el músico, quien celebra más de 40 años de trayectoria.

“Gracias por tanto cariño… ¡y ojalá nos volvamos a encontrar muy pronto!”, añadió el intérprete de clásicos como Amor Salvaje y La ley y la trampa. En el mismo post, anunció su agenda de presentaciones: el jueves 14 de agosto en el Paradiso Cinema & Teatro de Santa Rosa, La Pampa; el viernes 15 en el Teatro Gran Plaza de Bahía Blanca; y el sábado 16 en el Teatro San Carlos de Junín, en la provincia de Buenos Aires.