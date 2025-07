Impacto en el folklore por lo que pasó con Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: "La sociedad perdió el respeto".

Soledad Pastorutti, reconocida cantante de de folklore y actual miembro del jurado en La Voz Argentina, protagonizó un emotivo momento en el programa.

La Sole no solamente es reconocida por su gran talento musical, sino también por su manera de conectar tanto con el público como con otros artistas de su género, a quienes les da emotivas devoluciones cada vez que se presentan al programa.

Esta vez, un dúo musical de folklore la dejó sin palabras, en el marco de las Batallas de La Voz Argentina.

Fueron Oscar Burgos Espinoza y Rogelio Posat quienes se subieron al escenario a cantar un tema del folklorista Alberto Cortez, Cuando un amigo se va.

La letra, que habla sobre perder a un amigo, conmovió profundamente a todos los miembros del jurado, en especial a La Sole. Al escuchar su interpretación tan sentida de la canción, la artista no pudo hacer otra cosa que quebrar en llanto y soltar una reflexión.

"Esta emoción del tema que compartimos nos impidió un poquito ser competencia. Sabemos que es uno u otro, pero de todas maneras hay un sentimiento que circula y hace difícil la competencia", comentó Rogelio una vez terminada su performance. "Quiero decir que respeto y valoro mucho a mis mayores, yo aprendo hasta el día de hoy de mis mayores. La sociedad perdió el respeto por los mayores, y yo la sigo manteniendo con mucha firmeza", comenzó diciendo La Sole.

"Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden personas que han sabido vivir y han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche. Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a la sociedad toda", cerró la coach. Sin dudarlo, Rogelio dijo que iba a continuar en el Team Soledad.

Las devoluciones del resto del jurado de La Voz Argentina para Oscar Burgos Espinoza y Rogelio Posat

Juliana Gattas, emocionada, aseguró que no podía hablar de la emoción. Luego, agregó: "Muy emotivo, gracias por cantar esta canción, por sentirla de la manera que la sintieron, por traer emociones inusuales que este tipo de letras no suceden tanto hoy en día y hablan de cosas que a mí me parten, me partieron al medio, no puedo juzgar otra cosa que la emoción que trajeron a este estudio".

Por su parte, Lali Espósito dijo: "Yo lo que vi fue a dos profesionales amantes de la música, que nos bajaron un cambio a todos en esta vorágine. Nos vinieron a recordar qué es cantar y para qué hay que cantar, con esta canción, con sus voces. Pero esto es lo que realmente tiene que pasar cuando un cantante deja el corazón, esto que lograron ustedes. Felicitarlos, nos emocionaron profundamente".