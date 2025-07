Gravísima acusación de Amalia Granata que salpica a Soledad Pastorutti: "Docentes y jubilados"

La bronca de Amalia Granata contra La Sole y el Quini 6.

Amalia Granata volvió a hacerse viral en las redes sociales por un reclamo inesperado contra la folklorista Soledad Pastorutti. El duro tuit de la diputada provincial de Santa Fe y la reacción de las redes, que rápidamente hicieron memes con la bizarra situación.

A través de su cuenta de Twitter, Amalia Granata compartió una fotografía de una publicidad callejera de Quini 6 con Soledad Pastorutti alentando a jugar por millones de pesos. "No solo la provincia de Santa Fe, si no también la provincia de Buenos Aires está empapelada con “La Sole” haciendo la publicidad del Quini 6 . Presenté pedido de informe para que rindan cuenta del enorme gasto publicitario ya que dicen no tener plata para los médicos, docentes y jubilados", escribió Granata, indignada.

La publicación se llenó de inmediato de reacciones contra Amalia Granata (muchas de ellas recordándole que en el pasado lanzó fuertes acusaciones contra Locomotora Oliveras), quien no reaccionó a ningún mensaje. "Buscate una causa honesta, Amalia", "caradura" y "Granata. Mejor Cállate. La Gente, los Santafesinos te hacemos la cruz" fueron algunas de las reacciones más impactantes al tuit de la diputada provincial.

Por qué el Quini 6 eligió a La Sole como artista de campaña

Sobre la elección de "La Sole" como imagen de campaña del Quini 6 -con un pozo de 7 millones de pesos, de los cuales 4 "se van o se van"- Lotería de Santa Fe reveló en declaraciones a la prensa: “El Quini 6 forma parte de la cultura popular argentina, es una tradición que atraviesa generaciones. Por eso, contar con la figura indiscutida de La Sole nos llena de orgullo y alegría”.