Soledad Pastorutti habló sobre las batallas en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti habló sobre la inminente etapa en La Voz Argentina basada en batallas entre los participantes de cada equipo y reveló qué es lo más difícil de la misma. La cantante de folklore que es jurado del show de Telefe y sus compañeros de jurado -Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!- fueron consultados por cómo se sienten ante el fin de las audiciones a ciegas.

El conductor de La Voz Argentina, Nicolás Occhiato, acudió al centro del estudio de Telefe para anunciar que hoy empezarán las batallas en el show, en las que los miembros de cada equipo se presentarán en forma de dúos y los líderes deberán eliminar a uno de los dos. Soledad Pastorutti hizo hincapé en cuán difícil es esa elección y cuánto sufre en esa etapa del reality.

Occhiato le preguntó a la folklorista si se venían el cuarto triunfo en La Voz Argentina, ya que ella ya ganó en tres temporadas, y respondió: "Y yo vine para eso. Para pelearla, si no, no digo que sí. Pero tengo que decir que todos los equipos son muy buenos". Acto seguido, el conductor volvió a hablar de las batallas y Soledad Pastorutti soltó: "Esa parte se sufre mucho, Nico", en alusión a que ella y los demás jurado serán los encargados de decidir quiénes deben abandonar la competencia.

Las emotiva palabras de Soledad Pastorutti a su hija Antonia

La primogénita de Soledad Pastorutti cumplió 15 años y la cantante de folklore le dedicó un sentido texto en las redes. "Ella dijo fiesta y así fue! Me cuesta mucho salir de la emoción vivida anoche junto a mi familia y amigos! Antonia es un ser especial, no puedo creer que ya cumplió 15 años! Parece que fue ayer que podía cargarla en mis brazos! Sigue siendo tan dulce, cariñosa, bella y buena como cuando era niña", comenzó La Sole. Y sumó: "Comparto con ustedes, que siempre están ahí tirando de las buenas, uno de los momentos más felices de mi vida!!! Saben que me encanta festejar y que soy la primera en salir a la pista! Vivimos una noche maravillosa y mágica rodeados de amor y felicidad! Gracias a todos los que la hicieron posible, a los que desde lejos enviaron besos y abrazos y en especial a mi familia por enseñarme el verdadero sentido de la vida! Anto mamá te ama y verte feliz es mi mejor logro!".