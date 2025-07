Soledad Pastorutti y Mercedes Sosa fueron enfrentadas por la industria durante años.

Soledad Pastorutti fue parte del homenaje a Mercedes Sosa que llevó adelante OLGA en el Teatro Colón y allí reveló cuál fue su vínculo con la Cantora. En el Día de la Independencia, la folklorista contó la verdad sobre la supuesta rivalidad entre ambas y pronunció emotivas palabras en su relato.

Sosa nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán y, en el aniversario número 90 de esa fecha, el canal de streaming de Migue Granados realizó este evento. En ese clima de emoción, Pastorutti interpretó Alfonsina y El Mar y luego se refirió al momento en que conoció a Mercedes Sosa, quien ya era un emblema del folklore argentino.

"Cuando yo nací artísticamente, Mercedes ya era Mercedes, la ídola de todos, y para mí era muy importante algún día conseguir su bendición. Como todos los que amamos lo que hacemos y empezamos mirando y admirando a alguien", comenzó su descargo Soledad Pastorutti. Acto seguido, habló del momento en que debió pedirle disculpas a Mercedes Sosa: "Fue el 25 de mayo, del año 2007, creo. Teníamos que cantar el himno en Plaza de Mayo. Cada una cantaba su parte y yo me fui, porque tenía otro concierto. Pero cuando yo salgo, entra el auto de Mercedes y un grupo de fans míos la putean".

“Había una rivalidad muy grande. Ustedes a lo mejor no lo saben, son muy chicos, pero Mercedes Sosa y Soledad era como River-Boca y salvando las distancias, lo digo con todo respeto, porque entiendo que estamos hablando de alguien muy groso de verdad, y yo todavía tengo que hacer mucho, tengo mucho camino por delante, pero en aquel momento era eso, era la aparición de esta pibita en contraposición a lo que ya existía", siguió La Sole. Y cerró: "Entonces yo le digo a mi manager, a Gonzalo, que volvamos a pedir disculpas porque me sentía mal".

Cómo fue el encuentro de Soledad Pastorutti y Mercedes Sosa

La Sole reveló que Mercedes Sosa le dijo que tenían que terminar con esa rivalidad entre sus fans y le propuso cantar juntar. "Hicimos una versión hermosísima de Canción del jangadero", recordó sobre lo sucedido en el Teatro Gran Rex cuando Pastorutti era apenas una adolescente.

La Sole y Mercedes Sosa.

La palabra de Soledad Pastorutti sobre su presentación en el homenaje a Mercedes Sosa

"Estaba muy nerviosa. Es que cuando uno se viene más grande es como más consciente de todo y además quiere hacerlo perfecto. Y lo perfecto no existe. No me salió perfecto, pero sí me salió muy sentido, muy con el corazón", reveló La Sole. Y agregó: "Es un placer estar acá. Es un placer acompañarlos. Es un momento muy especial para mí también. Popi sabrá de tantas veces que nos hemos cruzado en el camino".