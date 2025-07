El padre de una exparticipante se presentó en La Voz Argentina y desarmó a Soledad: "Traigo ese recuerdo"

Las audiciones a ciegas de La Voz Argentina son una caja de sorpresas, pero nadie, y mucho menos Soledad Pastorutti, esperaba el huracán de emociones que se desató en la última gala. Las luces del estudio a menudo iluminan a jóvenes buscando un sueño, pero esta vez, enfocaron a un hombre de 51 años cuya historia representaba mucho más que una simple presentación: era el cierre de un círculo familiar.

El protagonista fue Gustavo Rosales, un cantor tucumano de pura cepa, pero cordobés por adopción. Con los primeros acordes de la zamba "Como flor del campo", el padre de la exparticipante Agostina Rosales sumergió a todos en un clima de emoción. Su voz, curtida por años de peñas y amor por la música popular, tan auténtica movilizó a los coach, pero aún tenía algo más guardado para conmover a La Sole.

Gustavo logró dar vuelta las 4 sillas de los equipos que componen La Voz, pero su decisión ya estaba tomada de antemano. “Sinceramente siento que es muy difícil encontrar personas que tengan tanto sentimiento pero a la vez tanta perfección al cantar. No es que por el sentimiento olvidaste afinar… Me hiciste muy feliz, me emocionaste, felizmente emocionada”, destacó la cantante folklórica, ya visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, para convencerlo de que trabaje junto con ella. Pero lo que no esperaba Pastorutti eran las sentidas palabras que le dedicó Rosales.

Las palabras que conmovieron a La Sole en La Voz

“Soy consciente, los sueños hay que soñarlos, sentirlos y hay que vivirlos. Hoy yo estoy viviendo un sueño con ustedes. Indudablemente que las entrañas de uno en el foklore marcan muchísimo la vida y no me puedo olvidar”, resaltó Gustavo antes de decantarse por la oriunda de Arequito en la elección.

Y, entonces, se dirigió directamente a La Sole: “Traigo ese recuerdo y así lo imaginé, de verte revolear el poncho la primera vez arriba de un escenario. Me emocioné tanto de verte, porque yo andaba ahí con mi banda por las calles del Cosquín, cantando callejeramente. Cuando escuché ese alarido, cuando revoleaste todo, estaba ahí”. "Mi corazón te elige, Soledad", remató Rosales para quebrar definitivamente a la cantante y emocionar al resto de los jurados.

La exparticipante de La Voz Argentina que tendrá a su padre en la competencia

La Sole no tardó en abrazarlo y alabarlo por sus virtudes, sin saber que aún tenía una sorpresa más por descubrir. Soledad acompañó a Gustavo Rosales hasta el lugar donde esperaba su familia y allí descubrió que es el padre de Agostina, participante de la edición 2018 que también trabajó con ella. "¡No te puedo creer, loca! La familia me vuelve a elegir, no lo puedo creer", destacó la artista.

En la segunda temporada de La Voz Argentina, Agostina avanzó dentro del equipo de La Sole hasta los Playoffs, donde no pudo quedarse ni con la elección de Pastorutti ni con el voto del público. Sin embargo, su vida sigue ligada a la música, como cantautora y como profesora.