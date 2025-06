Granata denunció a "Locomotora" Oliveras por no residir en Santa Fe y cargó contra Pullaro: "Feudal" La diputada asegura que la ex boxeadora nació en Jujuy, vive en Córdoba y se radicó en Santo Tomé recién en febrero de 2025. Busca que “se declare la nulidad de la totalidad de la lista” del Frente de la Esperanza, clave para el oficialismo. Acusó a Pullaro de gobernar "con marketing" y no con políticas reales.

15 de junio, 2025 | 11.55 Granata afirmó se trató una maniobra política para favorecer al oficialismo de Maximiliano Pullaro. La diputada de la provincia de Santa Fe por el bloque Somos Vida y convencional constituyente Amalia Granata recalienta la previa a la reforma de la Carta Magna y las elecciones del 29 de junio. A dos semanas de unos comicios clave, el espacio que encabeza Granata presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral provincial para que Alejandra "Locomotora" Oliveras sea apartada de su cargo de convencional. Según sostiene en la denuncia que realizó junto al candidato a concejal de Rosario Eugenio Malaponte, la exboxeadora no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución. Los mismos exigen dos años inmediatos de residencia en el territorio santafesino para quienes no hayan nacido en la provincia. La ex mediática aseguró que Oliveras nació en Jujuy, vive en Córdoba y se radicó en Santo Tomé recién en febrero de 2025, a pocos meses de los comicios y que, por ese motivo, ni siquiera figuró en el padrón electoral. En este marco, la legisladora provincial afirmó que esto fue una maniobra política para favorecer al oficialismo de Maximiliano Pullaro, ya que la participación de Oliveras “habría afectado sustancialmente la voluntad popular y viciado de nulidad el resultado alcanzado por dicha fuerza política”. En función de eso, reclama que “se declare la nulidad de la totalidad de la lista” del Frente de la Esperanza, que cosechó el 5,6%. Oliveras, quien encabezó la lista, fue elegida junto a Ariel Sclaiani y Caren Fruh, y se presumen como tres votos fundamentales para el oficialismo de Unidos a la hora de imponer modificaciones sustanciales, como la reelección de gobernador y vicegobernador. Granata aseguró que "la campaña fue financiada por el senador Felipe Michlig y avalada por el Pullarismo. Hasta dicen que le habría pagado una suma importante a esta mujer para que sea candidata. Es una lista colectora de Unidos". En ese sentido, lanzó: "Sabían que Pullaro no iba a contar con la mayoría. Entonces buscaron una figura popular que metiera tres convencionales para lograr esa mayoría". MÁS INFO EL DESTAPE SANTA FE El peronismo quiere disputarle a Pullaro el reglamento de la convención En esta línea, Granata calificó la estructura de poder provincial como "feudal y corrupta" y sostuvo que "hay un feudo muy arraigado acostumbrado a estos manejos turbios. Lo que pasa es que les salió un grano en la cola que se llama Granata y que les encuentra todas las cosas que hacen". De esta manera, acusó a Pullaro de gobernar "con marketing" y no con políticas reales: "Es una gestión con demasiada pauta y demasiada publicidad en lo que dice que hace y no hace. Mientras tanto, en Rosario hay crímenes todos los días y la prensa está silenciada", advirtió la legisladora. Por otra parte, se manifestó en contra del préstamo que busca tomar la provincia para financiar obra pública, al que catalogó de "innecesario" por el superávit y alertó que ese préstamo "va a terminar siendo una caja política para hacer campaña, no para beneficiar a la gente". La Locomotora Oliveras le respondió a Granata: "Abre la boca y escupe veneno". Tras la denuncia presentada, Oliveras le respondió a Granata: "Escupe veneno" "Locomotora” Oliveras respondió con dureza a la denuncia presentada en su contra por el espacio de Granata al asegurar: “La verdad, de esta mujer no me sorprende nada, porque está haciendo lo que hace siempre: abre la boca y escupe veneno. Tiene que salir con algo rimbombante para que la escuchen y la miren”, lanzó Oliveras. “La que está estafando a la gente y al Estado es ella”, apuntó Oliveras, quien obtuvo más de 78 mil votos en las elecciones de convencionales. "A mí me eligió la gente. Yo soy pueblo. Todo el mundo me conoce”, manifestó. Frente a los cuestionamientos por su residencia, la ex campeona del mundo en boxeo presentó pruebas: “Tengo acá en mi mano el carnet de conducir que renové el 21 de julio de 2022 en Santa Fe. Se me vence en 2027. Pago impuestos en Santo Tomé, abrí mi gimnasio ahí en 2018. Mi vida está en esta provincia”, afirmó en diálogo con el medio Sin Mordaza. Además, negó rotundamente las acusaciones de que no conoce la provincia: “Yo hice campaña recorriendo toda Santa Fe. Estuve en los barrios, en las villas, en los comedores. En Casilda, por ejemplo, después de un temporal, llevé alimento con mis propios medios. Estuve seis horas bajando camiones con comida para la gente. No lo dejé en ninguna fundación, lo entregué en mano”. TWITTER

