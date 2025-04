Pullaro puso fecha a la Convención Constituyente: cuándo será

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció la fecha de la Convención Constituyente, que estará fijada para el 14 de julio. “La Reforma de Constitución tiene que ser ahora, porque hay cosas importantes que tenemos que cambiar”, afirmó, luego de participar del remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Cuándo se hará la Convención Constituyente de Santa Fe

“Estamos preparando los decretos reglamentarios de la ley para que la Convención Constituyente comience el día 14 de julio en la provincia de Santa Fe”, indicó Pullaro, que explicó: "Tomamos las propuestas que hicieron algunos sectores que concurrieron a las reuniones que fueron convocadas por el Poder Ejecutivo; y entendemos que se tiene que hacer en el mes de julio”.

Asimismo, el jefe provincial precisó que también se consideró “la propuesta de que no sólo se sesione en la capital provincial, sino que las comisiones puedan sesionar en las ciudades de Santa Fe y Rosario”.

Por otra parte, el mandatario santafesino detalló que “hay temas muy importantes que tenemos que tomar en este momento, como Ficha Limpia, porque para nosotros no es lo mismo que los corruptos puedan ser candidatos o no en la provincia; también la eliminación de los fueros parlamentarios, para que nadie más se esconda para no ser investigado o detenido; para terminar con los privilegios de la política y los cargos hereditarios; para hablar de seguridad en serio y que no sea una constitución garantista. La víctima es la sociedad y tiene que quedar plasmado de qué manera el Estado va a tener herramientas para controlar la calle y la cárcel”.

“Este es el momento para llevar adelante la reforma de una Constitución nueva, que va a ser la más moderna y novedosa de la República Argentina”, concluyó Pullaro.

Pullaro se encamina a renovar la Constitución provincial

Unidos Para Cambiar Santa Fe, que llevó a Pullaro como primer candidato a convencional constituyente, obtuvo menos del 35% de los votos. Si bien no obtuvo mayoría propia, el oficialismo tiene chances de avanzar en la reforma constitucional. En efecto, tendrá 33 de los 69 escaños de la asamblea.

La segunda fuerza fue Más Santa Fe, liderada a nivel provincial por Juan Monteverde. La mejor representación del peronismo entre los espacios que compitieron, dispondrá de 12 representantes en la Convención.

LLA, representantes del gobierno nacional de Javier Milei, quedó en tercer lugar con 10 representantes y el espacio de Amalia Granata con 7, quedando en cuarto lugar. También lograron representación Activemos, con 4 convencionales, y Frente de la Esperanza, que ingresará con 3.

La reforma propone cambios en varios artículos, destacándose la ampliación de derechos fundamentales, la reestructuración del gobierno provincial y la modernización de los mecanismos de participación democrática. Sin embargo, una de las modificaciones más importantes es la que permitirá la habilitación a que gobernador y vicegobernador puedan competir por un segundo mandato consecutivo.