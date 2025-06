"El mayor endeudamiento de la historia": la oposición liquidó a Pullaro

El gobernador Maximiliano Pullaro consiguió el aval de la Legislatura de Santa Fe para buscar un endeudamiento por 1.000 millones de dólares a través de la colocación de bonos en Wall Street. La decisión de mandatario radical levantó críticas en el arco opositor provincial.

En tiempo record, la mayoría del oficialismo de Unidos por Santa Fe en Diputados y el Senado logró la aprobación de dos proyectos solicitados por el Gobernador, destinado a la realización de obras, ya que el gobierno nacional de Javier Milei llegó al poder prometiendo que no se iban a financiar este tipo de emprendimientos.

El primer endeudamiento es con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por U$S 150 millones, mientras que el segundo es un pedido para emitir bonos en el mercado de valores de Nueva York por una cifra de U$S 1.000 millones.

Uno de los que votaron en contra del endeudamiento, fue Omar Perotti. El senador peronista y ex gobernador cruzó a su sucesor por la toma de deuda en moneda extranjera.

“Santa Fe no recauda dólares, pero tiene que pagar en dólares. Y cumplió, incluso, con tres devaluaciones. Eso nos califica distinto frente a los mercados”, destacó en su discurso en el Senado santafesino.

Luego, Perotti remarcó que "el cumplimiento de las obligaciones permitió que la provincia mantuviera la mejor calificación de deuda del país". También cuestionó el apuro del oficialismo para que el endeudamienyo se apruebe antes del verano boreal.

"La Bolsa presta plata las 24 horas, los 365 días del año. No insulten nuestra inteligencia con que hay que apurarse porque vienen las vacaciones", lanzó el ex gobernador.

Por su parte, el senador Marcos Corach afirmó que la provincia se estaría endeudando en tasas muy altas "No tuvimos posibilidad de discutir. Cuando nosotros queríamos tomar endeudamiento el mismo Pullaro como diputado pretendía tener un plan detallado de en qué se iba a gastar la plata. Estaba bien. Nosotros a ese plan no lo tenemos", afirmó el ex ministro de gestión pública en la gestión de Perotti.

Por último, la legisladora y también ex ministra de salud del anterior gobierno provincial Sonia Martorano justificó que el interbloque peronista votó en contra porque “es el mayor endeudamiento que tomaría la Provincia en su historia" y porque "no creemos que exista un apuro de tomar tanta deuda en un corto plazo porque esto se puede tomar en etapas”.