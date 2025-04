Amalia Granata admitió pagarle a su esposo por ser su asesor en la Legislatura

La diputada provincial de Somos Vida, Amalia Granata, confirmó que su marido, Leonardo Squarzon, recibe un sueldo por desempeñarse como uno de sus asesores políticos en la Legislatura de Santa Fe. La candidata a convencional constituyente argumentó su polémica decisión en que no confía "en nadie" más de su entorno.

“No confío en nadie, me compraron dos diputados y quedé sola y soy la única oposición en la provincia”, dijo Granata en declaraciones a Canal 13. La diputada, que comparte un mismo electorado de derecha con La Libertad Avanza (LLA), comparó a su esposo con el rol que cumple Karina Milei como secretaria general de Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. "Tengo mi Karino", deslizó.

En declaraciones al programa Puroshow, la diputada justificó que contrató a su propio marido al señalar una falta de confianza en otros colaboradores, “Le dije que lo necesito, lo conocen más en la Legislatura de Santa Fe que a mí”. Además, añadió detalles sobre el variado rol de Squarzon: “Mi marido me hace de chofer además de todo lo que hace”.

Granata detalló que actualmente tiene 5 asesores y que su marido, pese a que no dejó su labor en el sector privado, está con ella "medio tiempo". "Ya no me da el cuerpo para ir a todas las reuniones y va él. Me filtra un montón de situaciones y me cuida. No dejó su trabajo privado, pero también lo tengo conmigo medio tiempo", explicó.

Consultada sobre si cobra dinero por ser su asesor, la diputada reveló: "Sí, claro". Acto seguido, una de las panelistas del programa le repreguntó si no era extraña la situación de ser su esposo y al mismo tiempo su empleado. "¿Qué lo voy a hacer trabajar gratis? ¿Tiene que trabajar adhonorem?", se preguntó.

Quién es Leonardo Squarzon

Squarzon es un empresario de 51 años, dueño de la cadena de comidas Almacén de Pizzas, que tiene locales en el Gran Buenos Aires y la Costa Atlántica. Es amante del tenis y vivió en Italia algunos años. En sus redes sociales se observa su pasión por Boca Juniors, sus viajes por distintas partes del mundo y continúas referencias a la actividad política de su esposa.

Desde el 2015 comenzó una relación amorosa con Granata y se casaron en diciembre del 2024. Su matrimonio obtuvo la bendición del Papa Francisco, con quien mantuvieron una audiencia privada en el Vaticano. Ambos tuvieron un hijo llamado Roque, de 8 años.