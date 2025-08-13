Quién es la esposa del Chaqueño Palavecino: las fotos y a qué se dedica

El Chaqueño Palavecino es uno de los íconos de la cultura popular argentina. Si bien el líder del folklore nacional siempre mantuvo su vida privada fuera del foco mediático, está casado hace tiempo con Beatriz Robles, quien también pertenece al ámbito artístico.

Quién es Beatriz Robles, la esposa del Chaqueño Palavecino

Beatriz "Bety" Robles, de Salta, es bailarina de danzas folklóricas y una destacada artista plástica. Ha dedicado su vida al arte y la educación. “Nací en el norte de Salta, exactamente en Tartagal, y desde pequeña me incliné por la danza. El corazón me latía más fuerte cuando escuchaba una zamba o una chacarera. En mi vida solo me dejé llevar por mis deseos y jamás puedo arrepentirme porque amo la danza”, comentó en declaraciones a diario El Tribuno.

La esposa del cantante es, además, fundadora del Ballet Palo Santo y la Fundación Arte Palo Santo en Tartagal, con las que ha llevado su arte a los principales escenarios de Latinoamérica. Al respecto consideró en 2017: "Tenemos que motivar y desarrollar la vocación por las artes en todas sus expresiones. Hay que crear un semillero en el canto, la danza y la música. Se puede observar niños con enorme talento en nuestra provincia, tenemos que brindarle una buena formación”.

Robles y el Chaqueño Palavecino se conocieron en 1991. Desde su primer encuentro, la pareja ha sido inseparable, formando una sólida relación que ha resistido el paso del tiempo. Bety se convirtió en su compañera y, a pesar de su papel discreto en la vida pública, comparte su amor por el arte y lo apoya en cada paso de su carrera. La pareja tuvo dos hijos.

Cuántos hijos tiene el Chaqueño Palavecino: quiénes son

En los más de 30 años que llevan en pareja, Palavecino y Beatriz Robles se convirtieron en padres en dos oportunidades. Aunque la vida familiar del Chaqueño parece ser estable y libre de escándalos, recientes noticias han arrojado luz sobre una posible controversia en torno a la paternidad del artista. Nicolás Frías, un joven cantante de 34 años, ha afirmado públicamente ser hijo del Chaqueño Palavecino, fruto de una relación de noviazgo que su madre, Adela Frías, sostuvo con el folclorista.

Según Nicolás, el Chaqueño habría reconocido su paternidad, pero se habría negado a otorgarle su apellido. Esta situación ha generado un debate público sobre la responsabilidad paterna y los derechos de los hijos no reconocidos. A pesar de las afirmaciones de Nicolás y su familia, el Chaqueño Palavecino ha mantenido un hermetismo absoluto sobre este tema, sin hacer declaraciones públicas al respecto.