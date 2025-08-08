Qué se sabe de la edición 2026 del Festival Jesús María.

El Festival Jesús María es sin dudas uno de los más importantes de la escena del folklore argentino. Se hace a principios de cada año, y de cara a la edición 2026, la organización del evento de música popular utilizó sus redes sociales oficiales para realizar un posteo que sacudió al público.

"A esos días que huelen a reencuentro, risas y buena música", indicaron en primera instancia desde la cuenta de Instagram del Festival Jesús María. El video que publicaron mostró imágenes de la gente ingresando al predio en la edición 2025, por lo que ya están palpitando la edición 2026.

"Donde guardamos recuerdos que nos siguen llamando año tras año. Porque hay lugares que se sienten como casa... y momentos que queremos volver a vivir una y otra vez", agregaron en el posteo bajo el slogan "Volver al Festival es volver a encontrarnos". Por el momento no hay fechas ni grilla de artistas confirmados, pero se espera que de cara a fin de año den a conocer más novedades en torno a su realización.

A raíz de esta publicación, muchas personas reaccionaron con efusividad a la espera de su puesta en marcha. "Ya podrían ir largando la grilla y poner las entradas a la venta"; "Que linda espera"; "No veo la hora", fueron algunos de los comentarios del público apasionado por el folklore y la música popular.

La nueva colaboración de Jorge Rojas

Jorge Rojas continúa consolidándose como uno de los referentes más destacados del folklore nacional, y este 2025 lo encuentra celebrando dos décadas de trayectoria como solista. En el marco de esta gira conmemorativa que lo lleva a recorrer distintas ciudades del país, el músico nacido en Neuquén se unió a dos artistas jóvenes y talentosos de la provincia de Buenos Aires para lanzar una nueva canción que ya conmovió a los seguidores del género.

Vienes a decirme adiós es el título del reciente tema que Jorge Rojas presentó junto al dúo Campedrinos y que ya está disponible en todas las plataformas musicales desde este miércoles. La noticia fue difundida a través de redes sociales, donde el anuncio generó una ola de comentarios afectuosos. “Salimoooo’!!! Quien anda ahí? Desde donde nos ven?”, compartieron los intérpretes bonaerenses en su cuenta de Instagram, acompañando el entusiasmo del lanzamiento.