Chocó de frente y murió: inmenso dolor por la muerte de un querido cantante de folklore

La noticia se confirmó en las últimas horas: inmenso dolor en el folklore argentino. (Foto: El Profesional)

El folklore está de luto. Una de las figuras del género murió a raíz de un accidente automovilístico. Si bien pudo ser rescatado del vehículo y llevado a una unidad sanitaria, el cantante no resistió y murió a muy temprana edad, dejando un dolor inmenso entre sus seguidores y sus seres queridos.

Salta está conmocionada por el fallecimiento de Sebastián “El Seba” Velázquez, reconocido músico del folklore norteño. El trágico hecho ocurrió este jueves, a raíz de un violento choque frontal en la Circunvalación Oeste, a la altura del ingreso a San Lorenzo Chico, frente al barrio Tierra Mía.

Según informaron fuentes policiales, el accidente se produjo cuando, por causas que aún están bajo investigación, uno de los vehículos involucrados invadió el carril contrario y colisionó de frente con otro automóvil. Velázquez conducía un Fiat de color rojo, mientras que la otra involucrada, una mujer mayor de edad, manejaba un Toyota Yaris gris.

Tras el impacto, bomberos lograron rescatar al músico, quien fue trasladado de urgencia en código rojo por el SAMEC al hospital San Bernardo. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde. En tanto, la conductora del Toyota pudo salir por sus propios medios y fue atendida para descartar lesiones internas.

La noticia se confirmó en las últimas horas: inmenso dolor en el folklore argentino.

Adrián Sánchez Rosado, director de Seguridad Vial, señaló que “se trató de un choque frontal” y destacó que los sistemas de seguridad del Toyota fueron clave para que la conductora no sufriera heridas graves. "El conductor del Fiat fue asistido con urgencia, mientras que la mujer no presentaba lesiones visibles", agregó.

El Seba Velázquez, un referente del folklore en Salta

“El Seba” Velázquez era un símbolo del folklore salteño, muy apreciado por su talento y carisma en peñas y festivales de toda la región. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida y homenajes, reflejando el profundo dolor de colegas, amigos y seguidores.

Este lamentable episodio reavivó la preocupación entre vecinos y automovilistas que circulan por la Circunvalación Oeste, una vía que, según denuncian, registra un alto índice de accidentes.