La crisis política en Brandeburgo pone a prueba la estabilidad en el este de Alemania

Vista general del Parlamento de Brandemburgo, en Potsdam

‍El líder regional de centroizquierda del estado federado de Brandeburgo, en el este de Alemania, dijo ‍el martes que dirigirá ⁠un gobierno en minoría, a la espera de las conversaciones para formar una nueva mayoría, tras el fracaso de la coalición con la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de extrema izquierda.

Es poco probable que las turbulencias políticas en Brandeburgo, la región que rodea la capital, Berlín, tengan un impacto inmediato en la coalición nacional del canciller conservador ‌Friedrich Merz.

Sin embargo, la situación subraya la ⁠volatilidad de la política alemana, ⁠sobre todo en el este del país, en vísperas de una serie de elecciones en estados y municipios ‍que se celebrarán este año. Los comicios, dos de ellos en el este del ⁠país, podrían erosionar aún más ‌el apoyo a los partidos tradicionales de centro-derecha y centro-izquierda de la coalición de Merz.

El ministro presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, dijo que los repetidos desacuerdos con el BSW hacían imposible una mayor ‌cooperación. Descartó ‌nuevas elecciones estatales y dijo que buscaría conversaciones con la Unión Demócrata Cristiana de centroderecha —el partido de Merz— para ver si se podía formar una nueva coalición que sucediera a ​la formada con BSW en noviembre de 2024.

Mientras tanto, Woidke dirigirá el gobierno con sus actuales ministros, incluido el de Finanzas, Robert Crumbach, cuya decisión de abandonar el BSW desencadenó la crisis.

El BSW, formado como escisión del partido La Izquierda, sucesor del antiguo Partido Comunista de Alemania ‍Oriental, combina políticas económicas de izquierdas con la oposición al apoyo militar a Ucrania y los llamamientos a restringir la inmigración.

Sin embargo, el BSW ha tenido problemas para contener las luchas internas por el liderazgo y ​la estrategia, y la propia Wagenknecht, antigua colíder de La Izquierda, dimitió como máxima dirigente del partido el año ​pasado.

Además de Crumbach, que acusó a los miembros del BSW de negarse a aceptar las responsabilidades de ⁠gobierno, otros dos parlamentarios estatales del BSW dimitieron, dejando a la coalición sin mayoría.

Con información de Reuters