Garantías de seguridad de Ucrania incluirán "compromisos vinculantes": borrador de cumbre de París

El presidente francés, Emmanuel Macron (dcha), saluda a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a su llegada al Palacio del Elíseo, París, Francia.

Las garantías de seguridad para Ucrania incluirán "compromisos vinculantes" para apoyar al país "en caso de un futuro ‍ataque armado por parte ⁠de Rusia con el fin de restaurar la paz", según mostró el martes un borrador de declaración de la "coalición de los dispuestos", formada por los aliados de Kiev.

"Estos compromisos pueden incluir el uso de capacidades militares, inteligencia y apoyo logístico, iniciativas diplomáticas, adopción de sanciones adicionales", indicó el borrador, al que tuvo acceso Reuters y que aún necesita aprobación en una cumbre de ‌los líderes de la coalición en París ⁠más tarde en el día.

El enviado ⁠especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, llegaron al Palacio del Elíseo de ‍Francia para la cumbre.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también participará en la reunión en la ⁠capital francesa, en el marco ‌de unos esfuerzos más amplios para poner en común una posición ucraniana, europea y estadounidense que luego podría llevarse a Rusia.

Las conversaciones para poner fin a un conflicto que dura ya casi cuatro años se han acelerado desde ‌noviembre. ‌Sin embargo, ha habido pocos indicios de que Rusia esté dispuesta a aceptar las actuales propuestas sobre la mesa, ya que la cuestión territorial sigue siendo un obstáculo clave para las negociaciones y los ​combates entre ambas partes no muestran signos de remitir.

Hasta ahora, muchas de las promesas militares realizadas en el marco del proceso de planificación de la coalición han sido bastante vagas, según funcionarios y diplomáticos.

Un alto funcionario europeo dijo que se espera que la concreción de las garantías de la coalición ayude también ‍a consolidar los compromisos de Estados Unidos, que se han esbozado a grandes rasgos en las conversaciones bilaterales con Ucrania.

En su discurso vespertino a la nación del domingo, Zelenski dijo que las reuniones en Europa deberían convertirse en una contribución más a ​la defensa de Ucrania y acercar los esfuerzos para poner fin a la guerra.

"Ucrania se preparará para ambos escenarios: la diplomacia, ​que estamos llevando a cabo, o una mayor defensa activa si la presión de los socios sobre Rusia resulta ⁠insuficiente. Ucrania quiere la paz", afirmó.

(Reporte adicional de Andrew Gray, Louise Rasmussen, Lili Bayer y Dominique Vidalon; escrito por John Irish e Ingrid Melander; editado en español por Carlos Serrano)