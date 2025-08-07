Furor en el folklore por la aparición de este joven de 13 años que emociona a todos con su canto.

Con solo 13 años y una voz que parece llevar la tradición del norte mendocino en la sangre, Thiam Barrionuevo se ganó un lugar destacado en el universo del folklore. El joven oriundo de Santa Rosa fue seleccionado para representar a su provincia en el prestigioso Certamen Nacional de Pequeños y Grandes Artistas, que se llevará a cabo en Córdoba.

Su temprana aparición en el ambiente artístico ya despierta expectativas: muchos lo consideran una promesa del canto tradicional argentino, con el potencial de dar que hablar y encender escenarios en toda la Argentina.

¿Quién es Thiam?

Origen: Nacido y criado en Santa Rosa, Mendoza.

Género musical: Foklore, estilo que lo conecta con una rica herencia cultural y musical.

Logro reciente: Será la voz representante de Mendoza en el Certamen Nacional de Pequeños y Grandes Artistas.

Thiam Barrionuevo no sólo canta: transmite folklore

Thiam no solo canta; expresa y transmite. Su talento, a una edad donde muchos apenas comienzan a descubrir su voz, lo sitúa con naturalidad entre los jóvenes más prometedores del folklore. Además, su elección para representar a Mendoza en un certamen nacional refleja tanto su capacidad como el fuerte respaldo regional que cosechó.

Habrá que estar atentos al desarrollo del certamen en Córdoba: será una oportunidad clave tanto para que Thiam se proyecte nacionalmente como para que destaque el folklore mendocino entre tantos queriendo brillar.