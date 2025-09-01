Entradas Ricardo Arjona en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo toca en Argentina

Ricardo Arjona regresa a Argentina.

Ricardo Arjona anunció que volverá a pisar suelo argentino. El cantante guatemalteco se presentará en el Movistar Arena en 2026 con un recital que revive a los nostálgicos recuerdos especiales, siendo que en el 2022 llenó en ocho oportunidades el recinto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Además, a finales de 2023, se presentó dos veces el estadio de Vélez Sarsfield, en lo que fue el cierre de su tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

El regreso de Arjona al país será en el medio de su nuevo tour, Lo que el Seco no dijo. Este anuncio que paraliza y emociona a todos sus fans en Argentina llega en un momento histórico para el cantautor guatemalteco. Esto se debe a que viene de agotar en tiempo récord las entradas para sus dos presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

Cuándo toca Ricardo Arjona en Argentina 2026

El cantautor Ricardo Arjona se presenta el 1 y 2 de mayo de 2026 en el Movistar Arena de Argentina.

Por dónde comprar entradas para Ricardo Arjona en el Movistar Arena 2026

Ricardo Arjona y una de las imágenes difundidas de su último trabajo.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de la página de Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes del Santander Select Amex comenzará este martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana por 48 horas o, dependerá de la demanda, hasta agotar stock. Una vez finalizada esta instancia comenzará la preventa para todos los medios de pago. Los precios aún no se dieron a conocer.

Gira y regreso de Ricardo Arjona

Arjona llenó el estadio las cuatro veces que subió al escenario del Kaseya Center, de Miami, y completó los 23 conciertos con localidades agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, de Guatemala. Este tour forma parte de su nuevo proyecto discográfico titulado Seco. Durante su última gira convocó a más de 2 millones de personas en Latinoamérica y Europa. Y a lo largo de su extensa trayectoria se presentó en los lugares más emblemáticos del mundo.

Dos años atrás había anunciado su retiro debido a una enfermedad en la espalda que lo tenía a maltraer. Aquella vez sostuvo que no sabía si ese retiro iba a ser temporal o definitivo. Sin embargo, en octubre del año pasado, luego de dos operaciones, regresó con un nuevo disco que llamó Seco, tal el apodo con el que lo llaman sus cercanos desde su niñez. “Para los que me conocen, siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el Seco”.