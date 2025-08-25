Entradas Tiago PZK en el Movistar Arena 2025: precios y fecha de cuándo tocan

Tiago PZK se presenta en el Movistar Arena.

El cantante Tiago PZK se presenta con un show realmente muy especial en el Movistar Arena. Gotti, el nuevo alter ego de Tiago PZK, marca el cierre de una etapa y el inicio de una nueva era artística para el artista nacido en la localidad de Monte Grande. Con su sencillo Señorita, Gotti presenta una estética gótica y madura, explorando sonidos influenciados por bandas como New Order y The Weeknd.

Este cambio es una búsqueda de libertad creativa, dejando atrás las limitaciones del pasado y abrazando una identidad más completa y experimental, tanto en su música como en su puesta en escena. Aunque Tiago ya no existe como personaje, su esencia sigue presente en Gotti, quien lo ve como una etapa de su evolución artística. Así se presenta en este momento especial que tendrá en el importante estadio cerrado de Villa Crespo.

Cuándo toca Tiago PZK en el Movistar Arena 2025 y por dónde comprar las entradas

Tiago PZK se presenta el martes 4 de noviembre de 2025 en el Movistar Arena.

Las entradas se pueden conseguir www.movistararena.com.ar.

Precios para Tiago PZK en el Movistar Arena 2025

Campo parado: $40.000

Platea baja: desde $60.000 a $80.000

Platea alta: $25.000

El presente de Tiago PZK

Tiago PZK ahora se llama Gotti.

Según explica el propio artista, con su nuevo alterego, en la actualidad busca explorar temas más atrevidos y un enfoque más profesional, con coreografías y un espectáculo más trabajado. Gotti se aleja de la emocionalidad directa de Tiago, pero sin perder su autenticidad, dejando abierta la posibilidad de que el personaje de Tiago regrese en un futuro, si el público lo demanda.

Comenzó a darle notoriedad a su carrera como freestyler a los 15 años, se consagró campeón de la Batalla de Maestros (BDM). Además de este, participó en otras batallas como la God Level, Nike Battle Force, Supremacía, GoldBattle y El Quinto Escalón.​ Comenzó a ganar notoriedad alrededor de 2016 con su participación en batallas locales de rap en Argentina y su tema autoeditado, "Andamo´ en la cima".Utilizó el sufijo PZK en honor a su equipo de freestyle Pateando Zonas Krew.

Para enero de 2022, se convirtió en el artista con más número uno en la lista de Billboard Argentina Hot 100, con cuatro sencillos: "No me conocen (remix)", "Además de mí (remix)", "Entre nosotros" y "Salimo' de noche".​ El 14 de enero de 2025 anunció a través de publicaciones en sus redes sociales, el cambio de su nombre artístico de Tiago PZK a Gotti, lo que daría paso a este momento del artista.