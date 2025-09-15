Los Nocheros compartieron en sus redes sociales un posteo sobre una presentación.

Los Nocheros compartieron en sus redes sociales un posteo alusivo a un reciente concierto que dieron en Argentina y, en su agradecimiento, hicieron una revelación que sorprendió a muchos. La banda de folklore contó cuántos años cumplen de trayectoria y los usuarios se mostraron impresionados por la extensa carrera del grupo.

El conjunto folklórico integrado por Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel se presentó ante su público tucumano y tocaron todos los hits que cosecharon en sus décadas con la música. "La mejor manera de compartir estos 39 años es junto a los abrazos y el cariño de la gente. Como anoche lo vivimos en Tucumán", escribieron en el pie de foto del posteo y así revelaron cuántos años tienen de carrera.

"Gracias por estos 39 años, Nocheros", cerraron su posteo para enfatizar en la cantidad de años de carrera que tiene. Por su parte, los seguidores de la banda en Instagram dedicaron varios comentarios cargados de emoción al darse cuenta que acompañan al grupo desde hace décadas: "Yo solo tenía 19 años cuando los vi por primera vez! Cuantos años pasaron y aquí estoy eligiéndolos siempre. El tiempo pasa, pero mi amor y admiración por ustedes está intacto", "Felices 39 años, amor de mis amores. Gracias por tantos kilómetros, por tantas locuras y tantas amigas nocheras que me da la vida nochera" y "Felices 39 hermosos años, que alegría ser parte de este camino desde hace 32 años ya" fueron algunos de ellos.

Las palabras de Rubén de Los Nocheros sobre el folklore actual

"Nosotros nos aggiornamos con el streaming y la presencia en las redes sociales mediante colaboraciones y el estreno de canciones que subimos una a una, porque ya no es rentable lanzar un disco completo", comentó Ehizaguirre en alusión a cómo se escucha música en la actualidad pero de igual manera se mostró esperanzado porque aseguró que muchos jóvenes se están acercando al folklore.

Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino.

La angustia de Los Nocheros por la partida de Federico Córdoba

Los miembros de Los Nocheros hablaron sobre la muerte del emblema del folklore y se mostraron apenados por esa realidad. "Nos ha dejado un recuerdo hermoso porque Federico ese día llegó a las 10 de la mañana a la casa de Mario con un pescado que se ha hecho después en la parrilla. Se ha hecho el programa y se hizo hasta un tercer tiempo, todo se ha filmado. Hemos hecho cosas más allá de la cuestión artística", sostuvo Ehizaguirre.