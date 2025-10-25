Los Nocheros contaron que lanzarán una nueva canción.

Los Nocheros sorprendieron a sus fanáticos en las redes sociales al anunciar que lanzarán una nueva canción en colaboración con dos artistas que no son tan conocidos a nivel nacional como ellos. El grupo de folklore generó comentarios de alegría por parte de sus seguidores al hacer su revelación.

Los intérpretes de Roja Boca y Mamá Mamá hicieron una publicación de Instagram en conjunto con los cantantes Juan Portella y Juli Melián para dar a conocer que están próximos a lanzar una nueva pieza musical. "Escribimos una canción y pasó esto. Pronto La Razón. Gracias a todos los que aportaron interactuando", escribieron en el pie de foto del posteo.

Los Nocheros respondieron a esa publicación dejando en claro que están expectantes por su nueva apuesta musical y alertaron a su público al respecto: "Lo que se viene hermanos". Por otro lado, el cantante Juan Portella dejó otro comentario que rezó: "Nono, lo que va a ser La Razón. Gracias por todo a todos".

"Qué locura", "Felicidades, chicos" y "Excelente, chicos. Otro éxito, vamos por más" son algunos de los mensajes que la gente dejó en la sección de comentarios, además de emoticones alusivos a la euforia y felicidad que les produjo la noticia de Los Nocheros y sus colegas.

Los Nocheros revelaron su lugar "especial" para tocar

La banda atraviesa un intenso momento profesional, con una agenda colmada de presentaciones en distintos puntos del país. En medio de esa gira, Los Nocheros compartieron recientemente cuál es el sitio donde sienten una conexión especial cada vez que interpretan sus canciones más emblemáticas.

Primera formación de Los Nocheros.

Tras brindar un show en Salta, su tierra natal, los autores de temas como Roja boca y Mamá, mamá expresaron su emoción en una publicación en Instagram. En el mensaje que acompañó las imágenes del recital, escribieron: “Cantar en Salta tiene otra energía. Gracias por acompañarnos y hacer de esta noche algo inolvidable”.

El descargo de Los Nocheros por la muerte de un folklorista

"Nos ha dejado un recuerdo hermoso porque Federico ese día llegó a las 10 de la mañana a la casa de Mario con un pescado que se ha hecho después en la parrilla. Se ha hecho el programa y se hizo hasta un tercer tiempo, todo se ha filmado. Hemos hecho cosas más allá de la cuestión artística", pronunció el músico Rubén Ehizaguirre de Los Nocheros sobre Federico Córdoba.