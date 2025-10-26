Los Tabaleros estrenaron su nuevo trabajo junto a Los Nocheros que simboliza la unión entre generaciones del folklore.

La popular banda Los Tabaleros irrumpe en la escena musical con "Todo es Folklore", un EP que desafía las normas del folklore tradicional argentino combinando raíces profundas con una actitud rebelde y una energía cercana al rock. Este lanzamiento no solo es un nuevo trabajo discográfico, sino una apuesta artística que busca romper con las etiquetas habituales y mostrar la diversidad sonora del país. La colaboración de Los Nocheros fue el cierro de lujo y el tema ya es furor en las plataformas.

El proyecto de Los Tabaleros se presenta como una "primera temporada" audiovisual que rinde homenaje a la televisión de los años 60, incorporando una escenografía retro, humor absurdo y una estética analógica que le da un aire nostálgico y festivo. En ese marco, la banda invita a sus seguidores a vivir una experiencia que fusiona pasado y presente al ritmo del folklore mutante.

Un detalle que suma valor a esta propuesta es la participación especial de Fabio Alberti, quien aporta su sello característico y completa el universo lúdico que Los Tabaleros buscan construir, reforzando la mezcla de tradición y vanguardia que los distingue. El EP incluye colaboraciones destacadas que amplían su alcance y variedad.

En "Hielo, vino y coca", junto a Los Caligaris, la banda incursiona en el cuarteto con un tema que celebra la amistad, la fiesta y el agite popular. Por otro lado, "Campera de cuero", en compañía de Las Pastillas del Abuelo, mezcla folklore y rock en una cueca eléctrica cargada de emoción y potencia.

Los Tabaleros están al frente de una revolución con su nuevo trabajo “Todo es Folklore” junto a Los Nocheros.

Para cerrar, "Escalera" aparece como un símbolo de unión generacional gracias a su colaboración con Los Nocheros, reforzando la idea de que el folklore puede ser un puente entre distintas épocas y estilos. Con "Todo es Folklore", Los Tabaleros demuestran que el folklore argentino está en plena transformación y que es posible mantener su esencia mientras se abren caminos nuevos y originales.

El mensaje de Los Nocheros tras el lanzamiento

"Ya está disponible nuestra nueva versión de 'Escalera' junto a nuestros amigos de Los Nocheros", invitaron los integrantes del conjunto bonaerense en las redes sociales y expresaron: "Gracias por sumarse y por darle una nueva vida a esta canción que tanto queremos". Por su parte, los artistas salteños destacaron: “Vayan a escuchar este temazo con los amigos de Tabaleros”.