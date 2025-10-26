La popular banda Los Tabaleros irrumpe en la escena musical con "Todo es Folklore", un EP que desafía las normas del folklore tradicional argentino combinando raíces profundas con una actitud rebelde y una energía cercana al rock. Este lanzamiento no solo es un nuevo trabajo discográfico, sino una apuesta artística que busca romper con las etiquetas habituales y mostrar la diversidad sonora del país. La colaboración de Los Nocheros fue el cierro de lujo y el tema ya es furor en las plataformas.
El proyecto de Los Tabaleros se presenta como una "primera temporada" audiovisual que rinde homenaje a la televisión de los años 60, incorporando una escenografía retro, humor absurdo y una estética analógica que le da un aire nostálgico y festivo. En ese marco, la banda invita a sus seguidores a vivir una experiencia que fusiona pasado y presente al ritmo del folklore mutante.
Un detalle que suma valor a esta propuesta es la participación especial de Fabio Alberti, quien aporta su sello característico y completa el universo lúdico que Los Tabaleros buscan construir, reforzando la mezcla de tradición y vanguardia que los distingue. El EP incluye colaboraciones destacadas que amplían su alcance y variedad.
En "Hielo, vino y coca", junto a Los Caligaris, la banda incursiona en el cuarteto con un tema que celebra la amistad, la fiesta y el agite popular. Por otro lado, "Campera de cuero", en compañía de Las Pastillas del Abuelo, mezcla folklore y rock en una cueca eléctrica cargada de emoción y potencia.
Para cerrar, "Escalera" aparece como un símbolo de unión generacional gracias a su colaboración con Los Nocheros, reforzando la idea de que el folklore puede ser un puente entre distintas épocas y estilos. Con "Todo es Folklore", Los Tabaleros demuestran que el folklore argentino está en plena transformación y que es posible mantener su esencia mientras se abren caminos nuevos y originales.
El mensaje de Los Nocheros tras el lanzamiento
"Ya está disponible nuestra nueva versión de 'Escalera' junto a nuestros amigos de Los Nocheros", invitaron los integrantes del conjunto bonaerense en las redes sociales y expresaron: "Gracias por sumarse y por darle una nueva vida a esta canción que tanto queremos". Por su parte, los artistas salteños destacaron: “Vayan a escuchar este temazo con los amigos de Tabaleros”.