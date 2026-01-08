Colapinto volverá a las pistas a fin de mes.

Desde el cierre de temporada en Abu Dhabi, Franco Colapinto no ha tenido mucho para hacer con Alpine, puesto que hizo la prueba del asiento para el nuevo A526 antes de viajar a Argentina para las fiestas de fin de año. Ni bien iniciado el 2026, el pilarense se tomó el avión de regreso a Enstone el fin de semana pasado para comenzar con los preparativos de la nueva era de la Fórmula 1, aunque todavía le queda algo de tiempo libre.

Y es que el aporte del piloto argentino va por el lado de recolectar datos a través del uso del simulador, ya que el nuevo monoplaza todavía no ha sido presentado, lo que le da tiempo para disfrutar de algunos momentos de esparcimiento. En este sentido, Colapinto mostró su nueva faceta como cocinero al compartir una foto en la que se lo ve preparando unos rolls de sushi en un establecimiento gastronómico.

A través de su cuenta de Instagram, Franco compartió el posteo de Tomás Rego, en el que decía “Hoy me tocó perder” y se lo ve entre risas con sus dos amigos intentando armar una pieza de sushi. Como para ilustrar el ambiente relajado, el pilarense agregó un segundo texto en la story, donde escribió: “Ahora sí, experto en handrolls”, junto a dos emojis que denotan calma y confianza.

Cabe mencionar que el piloto de Alpine supo disfrutar de sus vacaciones en Argentina, donde dio algunas entrevistas y, sobre todo, se dedicó a pasar tiempo de calidad con familia y amigos. Entre estos, se puede citar la visita a San Andrés de Giles, donde fue furor su foto comprando asado en alpargatas, y el encuentro con pequeños aficionados que se juntaron para sacarse una foto con su ídolo en plena calle antes de fin de año.

Ya de regreso en la sede de la escudería francesa, Colapinto está contando los días para que vuelva la acción en la máxima categoría, que apenas tendrá que esperar para que comiencen a rugir los motores en este 2026. El próximo domingo 11, Alpine realizará el primer shakedown del A526 en Barcelona, aunque su presentación oficial está programada para el viernes 23, mientras que la primera etapa de la pretemporada se realizará entre el 26 y el 30 en el trazado catalán.

Así estuvo Colapinto armando sushi.

¿Cuándo arranca la F1 2026?

Después de la pretemporada que finalizará a mediados de febrero, los equipos tendrán un par de semanas antes de la primera fecha de la nueva temporada de la Fórmula 1, que se realizará en el Circuito de Albert Park. Allí, se disputará el Gran Premio de Australia entre el 6 y 8 de marzo, con la primera presentación de Franco Colapinto en el trazado de Melbourne como piloto de la máxima categoría.