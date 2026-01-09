Actividades gratis para hacer en CABA en el verano 2026: guía de propuestas

Una agenda de verano diversa y accesible en la Ciudad de Buenos Aires

Durante el verano 2026, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires despliega una amplia programación cultural y recreativa pensada para quienes se quedan en la ciudad. Entre enero y febrero, habrá propuestas al aire libre, recorridos educativos y experiencias artísticas sin costo, orientadas a públicos de todas las edades y con distintos intereses.

Una por una, todas las actividades gratuitas del verano 2026

Paseo náutico por el Riachuelo

Esta propuesta invita a redescubrir el barrio de La Boca desde el agua. El recorrido guiado en embarcación parte desde la Vuelta de Rocha y llega hasta el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda, combinando historia, patrimonio y vistas panorámicas del sur porteño. La actividad cuenta con medidas de seguridad obligatorias y no admite menores de 10 años.

Huerta CIFA

El Centro de Formación e Información Ambiental abre sus puertas para una experiencia participativa en contacto con la naturaleza. La actividad propone tareas simples en el vivero, vinculadas al cuidado del ambiente y la producción sustentable. Como cierre, cada participante recibe una planta, reforzando el aprendizaje práctico.

“Dejá tus rueditas”

Pensada para la infancia, esta iniciativa acompaña los primeros pasos en bicicleta en un entorno seguro. A través de juegos, charlas breves y ejercicios prácticos en el Parque Vial Infantil, se promueven hábitos de movilidad responsable y nociones básicas de seguridad vial.

Expedición Botánica

El Jardín Botánico Carlos Thays se transforma en un espacio de exploración y juego. La propuesta combina recorridos guiados con desafíos y misiones que estimulan la observación de la flora. Al finalizar, quienes participan reciben un diploma como reconocimiento de la experiencia.

Exploradores del Ecoparque

Familias acompañadas por educadores recorren el Ecoparque porteño en una actividad interactiva de aproximadamente una hora y media. El circuito aborda contenidos sobre biodiversidad, patrimonio y conservación ambiental, con una mirada educativa y participativa.

La gran aventura del reciclaje

En el Centro de Reciclaje de la Ciudad, ubicado en Villa Soldati, se desarrolla una visita guiada con dinámicas lúdicas. La propuesta permite conocer cómo se gestionan los residuos urbanos y por qué el reciclaje resulta clave para el cuidado del ambiente.

Todo tiene vida

El Museo de Arte Moderno ofrece una experiencia artística orientada a las familias. La actividad incluye un espacio creativo con teatro de títeres y objetos, además de un recorrido participativo por las exposiciones, integrando juego, arte y reflexión.

Fiesta de máscaras

También en el Museo de Arte Moderno, esta propuesta combina taller y recorrido. Cada participante diseña y construye su propia máscara, para luego explorar las salas del museo desde una perspectiva creativa y lúdica.

Actividades gratuitas en CABA para disfrutar del verano 2026

Misión Bomberos

Una visita a la estación de Bomberos de la Ciudad permite conocer de cerca su trabajo cotidiano. Con equipamiento adaptado, los más chicos recorren las instalaciones, participan de un circuito interactivo y aprenden nociones básicas de prevención.

Detectives de emergencias

Esta actividad propone un recorrido guiado para comprender cómo se organiza la respuesta ante emergencias en la ciudad. A través de charlas y demostraciones, se presentan los equipos y materiales utilizados en situaciones especiales.

Perros en acción: Aventura K9

Las familias pueden conocer el trabajo del Grupo Especial de Rescate y de la Brigada K9. La propuesta incluye demostraciones en vivo y explicaciones sobre el entrenamiento de los perros y su rol en operativos de búsqueda y rescate.

Aventura en el aire

El hangar de helicópteros y drones abre sus puertas para mostrar el funcionamiento del Departamento de Aviación Policial. Los recorridos guiados permiten conocer las aeronaves y su importancia en tareas de seguridad y emergencias.

Con esta agenda de actividades, Buenos Aires consolida una oferta diversa de actividades de verano pensadas para distintos públicos, reafirmando el acceso a la cultura, el aprendizaje y el entretenimiento a través de actividades gratuitas durante el verano 2026.