Después de más de tres años de reclamos, la Justicia ordenó finalmente la captura de Juan Manuel Reverter, el argentino acusado por el femicidio de la modelo Agostina Jalabert ocurrido en febrero del 2023 en Playa del Carmen, México.

El sospechoso es la expareja de la joven asesinada. Vivía junto a la modelo y a la hermana de ella en un departamento de la localidad balnearia mexicana, donde también fue hallado el cuerpo sin vida de Jalabert.

El pedido de captura internacional

El fiscal federal Marcos Escandell, a cargo de la UFI de Viedma, consideró a Reverter como el principal sospechoso del caso y pidió tareas investigativas urgentes para dar con su paradero.

El juez federal de garantías de Viedma Ezequiel Humberto Andreani firmó, en los últimos días, la resolución que ordena la captura de Reverter: "En el lugar en que se encuentre dentro del ámbito de la jurisdicción del Juzgado Federal de Viedma, a los efectos de tramitar su extradición a los Estados Unidos Mexicanos”.

La resolución del juez Andreani se conoció dos semanas después de que Interpol emitiera una alerta roja para la captura internacional de Reverter, que enfrentará un largo proceso penal tras ser detenido.

La hipótesis que maneja la Justicia sobre el femicidio de la modelo

Para los investigadores la víctima y el acusado se encontraban en su domicilio ubicado en Playa del Carmen cuando Reverter comenzó a golpearla en la cara y el cuerpo. Después de ejercer presión en su cuello, el victimario habría asesinado a Jalabert y atado un cinturón alrededor de ella para hacerlo pasar como un suicidio.

Según Infobae, el fiscal Escandell formuló el pedido de detención contra Reverter después de que su propia familia obtuviera información sobre su paradero. Siguiendo esa pista, el acusado podría estar escondido en un predio sobre la ruta provincial N° 1, entre la ciudad de Viedma y el balneario El Cóndor, a la vera del río Negro.

Hasta el momento los trabajos del personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal en Viedma no encontraron resultados y Reverter sigue prófugo de la Justicia. Se estima que podría encontrarse en otro país, como en Estados Unidos, Belice o Guatemala o, incluso, que realmente está en Argentina.

La búsqueda del femicidia de Agostina Jalabert

“Ayudanos a encontrarlo", dicen los avisos que circulan en la cuenta de Instagram "Justicia Por Agostina" para encontrar al acusado por el femicidio de la modelo. "Necesitamos de tu ayuda, toda información es importante", continúa el mensaje, seguido de las vías de contacto.