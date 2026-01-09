Dolor: murió un actor muy querido tras luchar "durante décadas" contra una enfermedad.

Tras una extensa y silenciosa pelea contra graves afecciones que lo obligaron a un retiro prematuro de la industria hace más de veinte años, un querido actor falleció a los 83 años rodeado de sus seres queridos.

Se trata de Richard Dimitri, recordado por su labor en la comedia When Things Were Rotten y en la película de culto Johnny Dangerously. Según confirmó su obituario, el actor murió el pasado 18 de diciembre acompañado por su esposa, Christianne, luego de una "batalla de décadas contra enfermedades cardíacas y pulmonares".

Dimitri tuvo una carrera envidiable. Graduado de la Academia Americana de Artes Dramáticas en 1962, comenzó brillando en Broadway en obras como Zorba. Su gran salto a la fama se dio en 1975 cuando se mudó a Los Ángeles para trabajar con el legendario Mel Brooks interpretando a los gemelos Bertram y Renaldo. Su rostro se volvió habitual en series icónicas como Hawaii Five-O, Starsky & Hutch y The Tracey Ullman Show.

Era un hombre de talentos ocultos: poseía una voz de tenor tan prodigiosa que llegó a recibir una invitación para audicionar en la Ópera Estatal de Viena, aunque prefirió seguir apostando a la actuación. También incursionó en el guion, co-creando la sitcom Daddy Dearest en 1993.

El retiro y una tragedia familiar

En 1998, debió retirarse definitivamente del espectáculo debido a sus condiciones crónicas y se reinventó como comerciante de arte y antigüedades junto a su mujer. Su historia personal también estuvo marcada por el dolor más profundo: Dimitri falleció habiendo sobrevivido a su propio hijo, John, quien murió trágicamente en 2017 con apenas 19 años debido a un defecto cardíaco congénito raro.