Murió un histórico árbitro mundialista y hay dolor en el fútbol argentino

Dolor en el fútbol argentino por la muerte de un emblemático árbitro

Un legendario árbitro del fútbol argentino murió en la madrugada de este miércoles 7 de enero a los 92 años de edad. Se trata de Ángel Coerezza, quien dirigió los mundiales de México 1970 y Argentina 1978 siendo una personalidad destacada dentro del arbitraje de nuestro país. La Asociación Argentina de Árbitros confirmó la triste noticia con un comunicado en el que mencionaron algunos de sus logros en la tarea mencionada.

Coerezza nació en 1933 y debutó a los 24 años en la primera división dirigiendo un clásico entre Independiente y San Lorenzo que terminó 2 a 2 en Avellaneda. En la Copa del Mundo llevada a cabo en suelo mexicano estuvo a cargo de varios cruces importantes tales como un Alemania 3-2 Inglaterra en un momento donde tanto él como sus colegas no recibían dinero por trabajar en este prestigioso certamen como hoy en día. Su regreso al país y el primer encuentro en el que impartió justicia fue especial ya que recibió la ovación por parte de la gente en un Banfield vs. Chacarita.

El comunicado de la Asociación Argentina de Árbitros por la muerte de Ángel Coerezza, referente del arbitraje argentino

"Lamentamos comunicar el fallecimiento de Don Ángel Norberto Coerezza (92), emblema del arbitraje argentino. Mundialista, olímpico y formador incansable. Enorme legado humano y profesional. QEPD", fueron las palabras que eligió dicha entidad para despedir al histórico colegiado.

El comunicado de la Asociación Argentina de Árbitros

La despedida de Javier Castrilli a Ángel Coerezza

A través de sus redes sociales, el también ex árbitro argentino expresó su dolor por la partida de su famoso colega: "Que en paz descanse don Ángel Coerezza. Usted fue, junto a Dellacasa y Goycochea, la última escuela de árbitros en AFA formada en valores, donde la HONESTIDAD siempre ocupó el norte a seguir. Gracias por su enseñanza y una pena que el arbitraje argentino no lo haya reconocido", escribió.

Noticia en desarrollo...