El motivo de la furia de Evangelina Anderson contra Martín Demichelis.

Lo que debía ser un cierre de año tranquilo en Uruguay terminó convirtiéndose en una pesadilla retrospectiva para Evangelina Anderson. La participante de MasterChef Celebrity vivió momentos de profunda angustia y bronca al enterarse, con casi una semana de demora, que sus hijos estuvieron al borde de la tragedia mientras estaban bajo el cuidado de Martín Demichelis.

El hecho, que recién trascendió ahora, ocurrió el pasado 31 de diciembre en la zona de Laguna Escondida, en José Ignacio. Allí, el exfutbolista ingresó al mar junto a sus hijos Bastian y Emma y una sobrina, en una playa que no cuenta con servicio de guardavidas y cuyo baño suele estar prohibido por las corrientes traicioneras. La situación se descontroló y tuvieron que ser rescatados de urgencia por un grupo de surfistas que se encontraban en el lugar.

El motivo del enojo: el silencio de Demichelis

Más allá del susto, lo que desató la ira de Evangelina Anderson fue la falta de comunicación de su expareja. Según revelaron en el programa A la Tarde, por América TV, la modelo no recibió ningún llamado del director técnico informando lo sucedido. "Evangelina se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires el 4 de enero, cuatro días después, porque algo le comentó su hijo mayor", detalló el periodista Santiago Sposato. "Está totalmente indignada. Se enteró días tarde de que dos de sus hijos podrían haber muerto".

El motivo de la furia de Evangelina Anderson contra Martín Demichelis.

Tras procesar el shock inicial y la bronca con el padre de los chicos por haberlos expuesto a ese peligro y no avisarle, Anderson utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje que ahora cobra todo el sentido: "Gracias Dios por absolutamente todo", escribió, aliviada de que el incidente no pasara a mayores.