Conmoción por el susto sufrido por la familia Demichelis.

El pánico invadió a Martín Demichelis; a sus hijos Bastian, Lola y Emma; y a una de sus sobrinas en plenas vacaciones de verano. Mientras todos ellos se encontraban pasando un buen rato en familia, en la playa de Laguna Escondida de José Ignacio, una repentina y potente corriente los empezó a arrastrar mar adentro. Para peor, la caseta de guardavidas más cercana estaba a más de medio kilómetro del lugar donde se encontraban.

¿Qué fue lo que evitó, entonces, que la situación se convierta en tragedia? Que un grupo de salvavidas, fuera de horario laboral, estaban casualmente surfeando cerca de ellos y pudieron llevarlos a tierra firme. Las imágenes quedaron grabadas por varios turistas y locales, conmocionados por el acontecimiento.

Así fue el rescate de Martín Demichelis y su familia

Según FM Gente, medio de Uruguay, al momento de auxiliar al ex director técnico de River Plate y su familia, no se tomaron sus datos personales. Fue debido a ello que lo ocurrido no trascendió inmediatamente, ya que todo lo narrado ocurrido el 31 de diciembre a la tarde, a pocas horas de que concluya el 2025. Por otra parte, un coordinador de guardavidas le comentó al citado portal que Demichelis "sacó la lotería" por haber tenido cerca a un grupo de guardavidas, ya que de no haber sido así el caso el suceso podría haber sido escabroso.

Las imágenes del hecho se viralizaron rápidamente por las redes sociales y hasta fue tendencia en X, así como también levantado por diferentes programas de espectáculos, que lo tienen más que nunca en el radar por su nueva pareja (la primera que se conoce tras separarse de Evangelina Anderson).