Tenía 29 años: murió por leptospirosis un joven en Santa Fe y alarman los casos

Una muerte por leptospirosis en Santa Fe reavivó la preocupación de las autoridades de salud por la persistencia de esta enfermedad bacteriana en la región durante el 2025. La víctima fue un joven de 29 años, que vivía en la ciudad de Las Toscas.

Según La Capital, al conocerse la sospecha del contagio, los equipos de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud activaron un abordaje conjunto con el área de Zoonosis, el Nodo Reconquista de la Región de Salud y la Municipalidad de Las Toscas.

El cuadro que presentó el santafesino que murió de leptospirosis

El paciente de 29 años comenzó a presentar síntomas los últimos días de diciembre. Tuvo fiebres, cefalea, dolores articulares y musculares, molestias abdominales, náuseas y vómitos. Realizó la primera consulta médica dos días más tarde de la primera aparición de la sintomatología y tras el empeoramiento de su estado de salud fue derivado al Hospital Central de Reconquista.

El 2 de enero el paciente falleció. En la jornada del jueves se logró confirmar su diagnóstico positivo de leptospirosis tras el análisis de sus muestras en el Laboratorio Central de Santa Fe.

Según el Ministerio de Salud de Santa Fe, en el 2025 se identificaron 24 casos de esta enfermedad en la provincia. Dos muertes ocurrieron en el departamento Belgrano, una en San Martín, otra en el departamento Rosario y la restante, correspondiente al joven de Las Toscas, en el departamento General Obligado.

Qué es la leptospirosis y cómo se contagia

La leptospirosos es una patología que se produce por la presencia de la bacteria leptospira, que puede afectar tanto a los animales domésticos como a las personas. El principal reservorio bacteriano lo representan las ratas, aunque perros, bovinos, porcinos y equinos también pueden portar y diseminar la leptospira.

La leptospirosis se manifiesta habitualmente como una afección similar a la gripe, asociada a fiebre, dolor muscular, cefalea severa y malestar general. La infección también puede progresar a afectaciones respiratorias, digestivas o neurológicas, elevando considerablemente el riesgo de complicaciones fatales.

El contagio humano suele producirse por contacto de la piel o las mucosas con agua, suelos o materiales húmedos contaminados con la orina de estos animales. Aumenta en contextos de inundaciones o a raíz de actividades vinculadas con el uso recreativo o laboral de los espacios hídricos.

Las personas con mayor riesgo son las que están expuestas al agua estancada, las que caminan descalzas en terrenos húmedos o las que ingresan en zanjas, arroyos y charcos durante lluvias intensas o crecidas.

El Ministerio de Salud provincial recomendó, en este contexto, evitar sumergirse en estos cuerpos de agua, mantener patios y baldíos limpios y libres de basura o de escombros y controlar estrictamente la proliferación de roedores en los entornos de las viviendas.