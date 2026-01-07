La segunda dosis de la vacuna Triple Viral se aplicará entre los 15 y 18 meses de edad.

A partir del 1° de enero de 2026, entra en vigencia una modificación importante en el esquema de vacunación infantil. El Ministerio de Salud de la Nación adelantó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. Este cambio busca fortalecer la protección de los niños en edades más tempranas.

La vacuna Triple Viral protege contra tres enfermedades: sarampión, rubéola y paperas (parotiditis). Con este adelanto, se intenta reducir el tiempo en que los niños son susceptibles a contraerlas, especialmente el sarampión. Es una medida preventiva clave para la salud pública.

La modificación responde a un contexto global preocupante. En los últimos años, el sarampión ha resurgido en todo el mundo debido a una caída en las coberturas de vacunación. Cuando la vacunación baja, el virus encuentra población susceptible y pueden producirse brotes.

¿En qué consiste exactamente el cambio?

Hasta ahora, el esquema vigente aplicaba la primera dosis al año de vida (12 meses) y la segunda dosis al ingreso escolar (5-6 años). El nuevo calendario mantiene la primera dosis a los 12 meses, pero adelanta la segunda dosis al periodo entre los 15 y los 18 meses de vida.

Esto significa que los niños no recibirán una dosis a los 5 años. La protección completa contra estas tres enfermedades se completará antes de que el niño cumpla el año y medio. Es un ajuste que apunta a cerrar antes la ventana de vulnerabilidad.

El ministerio fundamenta esta decisión en el riesgo existente de reintroducción de estas enfermedades en el país. El objetivo es reducir rápidamente el número de personas susceptibles, para evitar que alguien padezca complicaciones graves o incluso fallezca por estas causas prevenibles.

¿A qué niños alcanza este nuevo esquema? La fecha de corte es clave

El cambio no es retroactivo para todos. Se aplica según la fecha de nacimiento del niño, estableciendo un punto de corte muy claro. Es fundamental que los padres y cuidadores sepan en qué grupo está cada niño para no confundirse.

NIÑOS NACIDOS A PARTIR DEL 1° DE JULIO DE 2024:

Estos niños son los que seguirán el nuevo esquema. Recibirán su primera dosis a los 12 meses y la segunda dosis entre los 15 y los 18 meses de edad. No se les aplicará una dosis a los 5 años.

NIÑOS NACIDOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024:

Estos niños continuarán con el esquema anterior. Ya sea que hayan recibido o no sus dosis, deben completar el calendario vigente: primera dosis al año y segunda dosis a los 5 años (al ingreso escolar). No se les adelanta la segunda dosis.

¿Por qué es tan importante este adelanto?

La decisión no es caprichosa. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Una persona con sarampión puede contagiar a hasta 18 personas no protegidas. Para prevenir brotes, la cobertura de vacunación debe ser superior al 95%.

En los últimos años, a nivel global y también en algunas regiones, las coberturas han caído por debajo de ese umbral crítico del 95%. Esto se debe a múltiples factores, incluida la desinformación. Las bajas coberturas abren la puerta a la transmisión sostenida del virus.

Adelantar la segunda dosis es una estrategia de "rescate" o "puesta al día" acelerada. Busca generar protección comunitaria (inmunidad de rebaño) de manera más rápida, protegiendo a los más chicos que son los más vulnerables a las complicaciones del sarampión.

Dónde y cómo acceder a la vacuna en la Ciudad de Buenos Aires: es gratuita y obligatoria

Como todas las vacunas del Calendario Nacional, la Triple Viral es gratuita y obligatoria. No requiere orden médica ni estar afiliado a una obra social. Es un derecho y una responsabilidad para cuidar la salud individual y colectiva.

En la Ciudad de Buenos Aires, podés acercarte a cualquier hospital público o Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) de todo el país. Allí, en el vacunatorio, te aplicarán la dosis correspondiente según la edad y el esquema que le toque a tu hijo.

Es recomendable que, antes de ir, llames al centro de salud para confirmar horarios del vacunatorio y disponibilidad de la vacuna. Llevá el carnet de vacunación de tu hijo y su DNI para actualizar los registros.