Salud pública: la provincia de Buenos Aires refuerza el sistema de atención primaria en todo el territorio bonaerense

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, dirigido por Axel Kicillof, avanza en el fortalecimiento del sistema de atención primaria de la salud a través de 263 obras y proyectos en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), distribuidos en 84 municipios bonaerenses.

Las intervenciones se desarrollan en el marco del eje de Infraestructura del Cuidado y representan una inversión superior a los 177.000 millones de pesos. Las obras son ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud provincial, con el objetivo de consolidar el primer nivel de atención sanitaria en todo el territorio provincial.

Desde el inicio de la gestión en 2019, ya se finalizaron trabajos en 204 CAPS de 63 municipios, de los cuales 201 fueron inaugurados. Actualmente, 12 obras se encuentran en ejecución, 32 están en proceso de licitación o en circuito de proyectos, y otras 15 se hallan a reactivar o en instancia de renegociación contractual.

Las obras estratégicas de la provincia

Las intervenciones incluyen la construcción de nuevos centros de salud, así como ampliaciones, refacciones, remodelaciones y refuncionalizaciones de edificios existentes. De esta forma, la provincia busca fortalecer la cobertura pública de asistencia sanitaria, acercar servicios especializados a los barrios y descomprimir la demanda en establecimientos de mayor complejidad.

Los nuevos CAPS cuentan con una superficie promedio de 470 metros cuadrados y están equipados con consultorios de atención clínica general, odontológica y ginecológica, áreas de enfermería, vacunatorio, sector de farmacia con depósito, sala de espera, administración, salón de usos múltiples y núcleos sanitarios, con baños accesibles para personas con discapacidad. Además, disponen de estacionamiento para ambulancias, depósitos generales y espacios externos para la disposición de residuos.

A su vez, los centros reciben el mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento, como camillas ginecológicas y de consultorios, sillones odontológicos, mostradores de admisión y farmacia, muebles de guardado, anafes eléctricos y heladeras, tanto comunes como destinadas a la conservación de vacunas.

Un trabajo con la articulación de todo el Estado provincial

La política se desarrolla de manera coordinada entre el Ministerio de Salud, que define las locaciones de los CAPS de acuerdo con las necesidades sanitarias de cada región y en acuerdo con los municipios, y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, responsable del financiamiento y la ejecución de las obras a través de la Subsecretaría de Obras Públicas. El equipamiento es aportado por ambas carteras.

Estas acciones forman parte del eje de Infraestructura del Cuidado, mediante el cual el Gobierno provincial promueve el derecho a cuidar y ser cuidado, además de fortalecer el sistema público en todo el territorio bonaerense y así mejorar los espacios destinados al cuidado integral de la ciudadanía, con especial atención en la salud, los géneros, la niñez, las juventudes, las personas mayores y las personas con discapacidad.