Alerta de lluvias en el Festival de Jesús María: qué dice el pronóstico del tiempo

Preocupación por el Festival de Jesús María: podría volver a cancelarse por las condiciones climáticas.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María podría volver a cancelarse nuevamente debido a las condiciones climáticas. El pasado jueves 8 de enero, los organizadores del evento tomaron la decisión de posponer la fecha para el día siguiente debido a las lluvias.

Según el pronóstico, el martes 13 de enero también va a llover. Por esta razón, hay una posibilidad de que el evento se vuelva a suspender. Lo más probable es que los organizadores del evento tomen esta decisión el mismo día, tal como ocurrió el jueves.

Qué dice el clima para el martes 13 de enero

Según Meteored, se espera un día muy caluroso y húmedo, con un 30% de probabilidad de lluvias. Se espera que la temperatura máxima sea de 33 grados y la mínima de 24. Si llueve, seguramente se trata de precipitaciones aisladas.

Si bien la cantidad estimada de agua sería de una llovizna leve, de alrededor de 0,4 milímetros, la combinación de calor, humedad y posibilidad de lluvia genera incertidumbre. Este escenario es muy similar al del jueves pasado, por lo que no se descarta una cancelación del festival.

Qué pasa con las entradas si se vuelve a cancelar el evento

El jueves pasado, la organización del Festival de Jesús María había publicado un comunicado explicando qué pasaba con aquellas personas que ya habían comprado las entradas. Para este grupo de personas, se habilitó un reintegro de entradas:

Si compraste en las boleterías del Anfiteatro y pagaste en efectivo : podés acercarte a boletería 12, sobre calle Cleto Peña (este jueves 8 hasta las 22 y el viernes 9 de 10 a 13).

Si las compraste por boletería del Festival y abonaste con Modo o Mercado Pago; en los puntos de venta de Paseshow y abonaste con MODO, Mercado Pago o efectivo; o a través de la web de Paseshow con cualquier medio de pago: completá este formulario.

De todas maneras, es importante esperar al martes mismo para ver si el festival se cancela nuevamente o sigue en pie.