Por qué se suspendió el Festival de Jesús María 2026.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María se suspendió y los organizadores del evento explicaron los motivos de esta repentina decisión. El evento estaba previsto para este jueves 8 de enero de 2026, pero debió ser reprogramado por motivos de fuerza mayor.

"Ante las condiciones climáticas adversas en la región, el Festival informa que la jornada de hoy, jueves 8 de enero, queda suspendida", indicaron desde el Festival. La fecha se reprograma para el viernes 9 de enero, pero con algunos cambios importantes.

Durante la mañana, en La Voz en Vivo, el intendente de Jesús María, Federico Zárate, había anticipado que la jornada inicial podía verse comprometida por el mal tiempo. Según se detalló, las únicas propuestas que se trasladarán al viernes 9 de enero serán el Desfile Unión de los Pueblos, previsto para las 15:30 con llegada al Anfiteatro José Hernández a las 17:30, y el acto inaugural, que se realizará a las 21 con la presencia de los abanderados y la actuación de Destino San Javier.

Desde la prensa del evento aclararon además que “el resto de las actividades artísticas no será reprogramado. La información actualizada se comunicará oportunamente por los canales oficiales”.

De esta manera, Jairo, Los Nombradores del Alba, Damián Córdoba, Natalia Pastorutti, Decime Chango y Bien Argentino no se presentarán en la 60ª edición del Festival de Jesús María debido a las condiciones climáticas.

Qué pasa con las entradas

Si ya compraste entrada para esta fecha, no será válida para otras jornadas. Por lo tanto, tenés que devolverlas para recibir el reintegro.

Si compraste en las boleterías del Anfiteatro y pagaste en efectivo : podés acercarte a boletería 12, sobre calle Cleto Peña (este jueves 8 hasta las 22 y el viernes 9 de 10 a 13).

Si las compraste por boletería del Festival y abonaste con Modo o Mercado Pago; en los puntos de venta de Paseshow y abonaste con MODO, Mercado Pago o efectivo; o a través de la web de Paseshow con cualquier medio de pago: completá este formulario.

Horarios del viernes 9 de enero