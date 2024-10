Atención Milei y Yuyito: la decisión de Fátima Florez que preocupa a la pareja presidencial

Fátima Florez tomó una importante decisión para su futuro cercano y la misma podría traerle más de un disgusto a la pareja que conforman Javier Milei y Yuyito González. Es que la comediante, que se instaló desde hace ya unos meses en Las Vegas, volverá al país y esto podría reavivar viejos fantasmas.

En cada oportunidad que tiene, Yuyito González insiste en contar que su romance con Javier Milei es fuerte y no corre riesgo, y por ese motivo ya mantuvo más de un picante cruce con otras celebridades que hablaron de su noviazgo. Un ejemplo claro fue el duro mensaje que le envió a Susana Giménez hace unas semanas, antes de que la diva entrevistara al Presidente para su programa de televisión. Algo similar ocurrió con Mirtha Legrand, contra quien Yuyito también apuntó.

Por eso, los planes de Fátima Florez para el futuro cercano podrían significar un verdadero dolor de cabeza para más de uno. Es que según informó La Pavada de Crónica, la imitadora volverá a la Argentina para la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz, donde protagonizará una de las principales obras de la temporada, y genera preocupación cuál podría ser la reacción de Yuyito González, conocida por su fuerte carácter y por marcar "territorio" respecto a su romance con Milei.

De todos modos, se espera que el regreso de Florez a la Argentina sea solamente una cuestión momentánea, ya que la humorista se encuentra instalada en Las Vegas, donde prepara nuevas presentaciones de su show 100% Fátima y desarrolla su carrera internacional. Inclusive, este sábado 12 de octubre estará en La Divina Noche de Dante, el late night internacional de Dante Guebel en El Trece, donde compartirá pantalla con el actor Carlos Villagrán, conocido por su papel de Kiko en El Chavo del 8.

Impacto por lo que le pasó a Fátima Florez en Estados Unidos: "Tenía el dinero"

Fátima Florez quedó involucrada en un conflicto de dinero con sus bailarines de Las Vegas, locación de Estados Unidos en la que presentó su show de imitaciones. La imitadora se enojó y uno de los afectados del escándalo realizó una picante declaración.

Todo empezó en LAM (América TV) cuando el panelista Pepe Ochoa contó el nuevo escándalo en el que quedó pegada la exnovia del presidente Javier Milei. "Había un grupo de bailarines que no cobraron ni la última semana de ensayos ni la cantidad total de funciones, y fueron en contra de Edgardo Iorio, que es el productor de Fátima (Florez) en Las Vegas", señaló el mediático.

"Habías dicho que ellos te dijeron que se iba a hacer cargo Fátima si el tipo (el productor) no pagaba", sostuvo Yanina Latorre, dándole pie a que su compañero siga con el informe. "Como el chabón no contestaba, los bailarines iban a iniciar acciones contra Fátima. Fátima se entera de esto por la televisión", siguió Ochoa. En ese momento irrumpió Dolores Villalba, productora del magazine, y reveló un audio indignado de la imitadora contra el programa a la par que expuso detalles de su intercambio con Fátima: "Me preguntó si le gustaría que pongan 'Dolo, productora de LAM, estafadora, chorra, hija de p...".

"Me dijo que nosotros (LAM) queremos meterla presa y que nosotros agarramos gente débil para matarla", cerró la productora. "Fátima está enojada porque puso 60 mil dólares y este tipo la cagó, y ahora tiene que poner 40 mil dólares para taparle las cagadas", puntualizó Ochoa antes de que Ángel de Brito anunciara un móvil con Christopher, uno de los bailarines estafados por Fátima Florez.