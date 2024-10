Fátima Flórez reveló la última charla que tuvo con Milei: "Es una locura"

La actriz y humorista Fátima Flórez hizo declaraciones sobre la relación con su ex pareja el presidente Javier Milei y sorprendió a todos con un detalle relacionado a su última charla. En ese contexto, respondió si el mandatario pidió que deje de imitarlo en sus shows.

Tras su presencia en la ceremonia de los Martín Fierro de la Televisión donde Fátima se llevó el premio a Mejor Labor Humorística, una categoría en la que competía con Mica Lapegüe y Pichu Straneo, la imitadora hizo referencia a los rumores sobre un llamado de Javier Milei para que deje de caracterizarlo en sus shows.

En charla con los medios, Fátima Flórez no pudo esquivar la pregunta sobre su vida sentimental y su presente amoroso, a lo que ella respondió: "Estoy muy bien, estoy con toda mi libido puesta en mi trabajo y en mi carrera que es el amor de mi vida".

Además, explicó que está realizando varios shows en Estados Unidos. "Me estoy subiendo nuevamente al avión para ir a Las Vegas, funciones agotadas y que se agregan, se viene con todo 100 por ciento Fátima en Las Vegas", explicó y detalló que por ese motivo está pasando poco tiempo en Argentina.

Sin embargo, la inevitable consulta tuvo que ver con ese famoso llamado que le habría hecho Javier Milei para que lo deje de imitar. Ante esto, Fátima Flórez fue tajante y respondió: "Eso es una locura, no es cierto. Nunca pasaría eso", desmintiendo que su ex la haya contactado por este tema.

Yuyito González también desmintió bajadas de línea de parte de Mieli

La actual pareja del presidente Javier Milei, Amalia "Yuyito" González, también hizo referencia al fuerte rumor que circuló en las últimas semanas, que además incluían una prohibición para que ella no pueda hablar de la ex del presidente. "Nadie me hace a mí una bajada de línea de absolutamente nada. Digo lo que quiero, lo que siento”, aseguró la ex pareja de Guillermo Coppola.

En relación a esto, la conductora de Ciudad Magazine insistió ante la repregunta de Marixa Balli, panelista del programa LAM de América TV: "Hay cosas que se dicen que a mí me dejan en una posición que no me gusta, porque me ofende. Acá hay dos caminos: o realmente les interesa lo que yo les digo o les interesa más la novela inventada, porque si no es la verdad es un invento”.

Viviana Canosa confirmó lo que todos pensaban de Karina Milei: "Al borde"

Viviana Canosa es una periodista y conductora de televisión que siempre demostró su carácter fuerte y tajante a la hora de exponer sus opiniones al aire. De ese modo, la locutora nacional volvió a demostrar esa cualidad de su personalidad en un reciente descargo sobre el discurso de Karina Milei ante la gente.

La exconductora de Los Profesionales de Siempre y Más Viviana no perdonó a la hermana del Presidente por sus palabras en el acto de presentación de La Libertad Avanza como partido a nivel nacional. "Nos vamos a tomar la antorcha de la libertad. Yo creo que se tomaron otras cositas ese fin de semana. Pensaba mientras lo veía y mientras me angustiaba: Qué papelón", comenzó su filoso descargo Canosa.

"Como diría Neruda, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Impresentable. No paraba de furciar, de equivocarse, su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón. Ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía. Más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Kaczka", continuó Canosa, sin tapujos por el desempeño de Karina Milei en el micrófono. Y cerró: "Si Karina Milei es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV. Se ríe como si estuviera en pedo, no puede leer de corrido y es la secretaria General de la Presidencia".