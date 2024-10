Yuyito González furiosa con Mirtha Legrand por lo que dijo de su romance con Milei

Yuyito González se desapachó contra Mirtha Legrand.

La ex vedette Amalia "Yuyito" González lleva dos meses de noviazgo con el presidente Javier Milei, lo cual trajo repercusiones de todo tipo. Una de las que expresó su opinión fue la figura de El Trece Mirtha Legrand, quién no se mostró conforme con el romance y eso desencadenó en el enojo de la pareja del presidente cuando le consultaron por la situación.

Mirtha fue consultada por el programa Socios del Espectáculo de El Trece si le gustaba el vinculo de Yuyito y Milei, pero la conductora de La Noche de Mirtha sostuvo que el vínculo es muy reciente, que la actriz es muy enamoradiza y sentenció sobre la pareja: "No me gusta". De todas maneras, también ante la pregunta de la notera reconoció que los volvería invitar a su programa.

Ante esta situación, también desde el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, fueron a buscar a Yuyito para preguntarle sobre esta opinión de la figura de El Trece y la "primera dama" no se molestó en expresar su molestia. "No lo se porque no la escucho", disparó y ante la repregunta de la cronista insistió: "No se que dijo Mirtha ni me interesa. Yo no escucho a nadie".

"¿Vos le preguntás a la gente con quién te tenés que poner de novia? Bueno, yo tampoco", respondio Yuyito González. “Nunca me hicieron tanto bullying como en este momento. Hay que tener escucha selectiva. La toxicidad, afuera, para mí no es importante nadie que me tire mala onda. Nunca recibí tanto bullying como ahora, pero estoy tan feliz que me banco el bullying y no le doy mucha bola”, disparó la ex vedette.

Yuyito Gonzalez habló sobre la convivencia con Milei

El otro tema que trajo revuelo fueron las declaraciones de Yuyito González sobre una posible convivencia con Javier Milei. Al respecto aseguró que lo tienen "programado para dentro de no mucho tiempo" y agregó que mientras tanto están todo el tiempo que pueden "juntos". "Nos encanta, estamos felices y bueno, lo disfrutamos", celebró la conductora del programa Empezar el Día.

Este fin de semana la conductora utilizó sus redes sociales para saludar al presidente por su "mesario" y reveló cuando comenzó en realidad el amorío con Milei. "Nuestro primer beso fue en el Luna Park el 22 de mayo, pero el 13 de agosto les contamos a todos de nuestro amor. Hoy hace dos meses de ese día", publicó en una historia de Instagram.

Para completar el posteo, remarcó: “Feliz mesario, amor, y gracias por compartir tu vida conmigo. Te amo”. El presidente no se quedó atrás y reposteó la foto de su novia acompañado de la frase "amarte hasta la eternidad".