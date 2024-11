Sorpresa en el cuarteto: la hija de la Mona Jiménez domó al "León Milei"

Lorena Jiménez, la hija de la Mona, domó al "León" Milei.

El último sábado, se llevó a cabo la primera edición de Caravana Culiadaza, un evento organizado por la agrupación Milei Culiadazo que se formó en Córdoba por parte de un grupo de personas que están en contra de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. El punto, culmine la noche, llegó por parte de la hija de la Mona Jiménez.



El festival se realizó en Casa Babylon y contó con la presencia de Lore Jiménez, DJ Can Delirio, Santa Rita y Jorge Luis Carabajal. Allí se dio un particular suceso cuando una de las artistas "domó" en el escenario al "León Milei".

En la entrada del lugar, la agrupación Milei Culiadazo colgó varios carteles expresando su repudio ante crisis en la que está el país tras la llegada de Javier Milei. "Todavía te esperan los bomberos”, “Universidad pública, orgullo nacional” y “Dijimos nunca más”, fueron algunos de los mensajes.

También había un Sillón de Rivadavia para que el público pudiera sacarse fotos en el lugar donde suele sentarse el presidente argentino. "Beboteá en el sillón de Rivadavia", rezaba el cartel junto al mueble.

Además de esto, hubo canciones de todo tipo por parte de los artistas invitados y el momento más alto de la jornada llegó de la mano de Lore Jiménez, la hija de la Mona Giménez, quien subió al escenario al ritmo del cuarteto domando a uno de sus músicos que llevaba puesta una máscara de León. Como si hiciera falta entender la referencia, también llevaba el bastón presidencial en clara alusión al presidente Javier Milei.

Guillermo Francella rompió el silencio tras mostrar su apoyo a Javier Milei: "No puede ser"

Guillermo Francella es un reconocido y popular actor argentino que en los últimos meses estuvo bajo la lupa de la prensa y de sus colegas por sus declaraciones sobre el gobierno de Javier Milei. En una reciente entrevista, el artista se pronunció sobre los comentarios que recibió y cómo los tomó.

"Yo era jovencito y al salir de estudiar teatro entraba a un restaurante y ahí me sentaba a comer con tipos de cualquier corriente ideológica y la vida seguía", comenzó Francella, para contrastar cuán polarizada está la sociedad actual en comparación con la de su juventud. Y siguió: "Hay una crispación general que cualquier frase parece incorrecta, y con el advenimiento de las redes, cualquiera te puede insultar y ser protagonista de manera inmediata".

Más de seis meses después de sus declaraciones sobre el gobierno de Javier Milei, el actor aseguró cómo toma los recaudos necesarios antes de hablar en público. "Yo me cuido mucho de lo que digo en las entrevistas; no podés hacer una demás. No puede ser que no puedas emitir una opinión o que no comulgues con algo y que no lo puedas expresar. Yo no puedo hacer mucho más que ser más austero y silencioso. No debería ser así, espero que decante", soltó el actor.

Finalmente, y en alusión a la exigencia que considera que hay por parte del público de que los artistas deben ser siempre simpáticos, sostuvo: "Es una exigencia exterior porque siempre tenés que estar vivaracho y ahí arriba, y a veces no estás ahí. A veces en la vida me dicen que sea más simpático, y yo digo, ‘¿qué dije?, estoy callado’. No sé qué decir, me quedo que me muero".