Guillermo Francella rompió el silencio tras mostrar su apoyo a Javier Milei: "No puede ser"

Guillermo Francella habló tras sus declaraciones a favor de Javier Milei.

Guillermo Francella es un reconocido y popular actor argentino que en los últimos meses estuvo bajo la lupa de la prensa y de sus colegas por sus declaraciones sobre el gobierno de Javier Milei. En una reciente entrevista, el artista se pronunció sobre los comentarios que recibió y cómo los tomó.

Actrices como Nancy Dupláa, Dolores Fonzi y Érica Ricas se manifestaron acerca del apoyo de Francella al actual gobierno, en medio de un lucha de muchos artistas por parar los recortes en cultura que hay en esta gestión. Varios de sus colegas fueron tajantes con el intérprete de "Pepe Argento" en Casados con Hijos y éste habló al respecto en diálogo con Dante Gebel.

"Yo era jovencito y al salir de estudiar teatro entraba a un restaurante y ahí me sentaba a comer con tipos de cualquier corriente ideológica y la vida seguía", comenzó Francella, para contrastar cuán polarizada está la sociedad actual en comparación con la de su juventud. Y siguió: "Hay una crispación general que cualquier frase parece incorrecta, y con el advenimiento de las redes, cualquiera te puede insultar y ser protagonista de manera inmediata".

Más de seis meses después de sus declaraciones sobre el gobierno de Javier Milei, el actor aseguró cómo toma los recaudos necesarios antes de hablar en público. "Yo me cuido mucho de lo que digo en las entrevistas; no podés hacer una demás. No puede ser que no puedas emitir una opinión o que no comulgues con algo y que no lo puedas expresar. Yo no puedo hacer mucho más que ser más austero y silencioso. No debería ser así, espero que decante", soltó el actor.

Finalmente, y en alusión a la exigencia que considera que hay por parte del público de que los artistas deben ser siempre simpáticos, sostuvo: "Es una exigencia exterior porque siempre tenés que estar vivaracho y ahí arriba, y a veces no estás ahí. A veces en la vida me dicen que sea más simpático, y yo digo, ‘¿qué dije?, estoy callado’. No sé qué decir, me quedo que me muero".

Qué había dicho Guillermo Francella del gobierno de Milei

Hace unos meses, Eduardo Feinmann le consultó a Francella en Mitre sobre cómo veía al país y éste respondió: "Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas".

Las palabras de Nancy Dupláa sobre el apoyo de Francella a Milei

"Lo ingrato de esto es que nuestro colectivo es muy amplio y no todos somos Francella: no todos tenemos las oportunidades que él tuvo, que se las merece porque es un tipo talentoso, ni económicas ni culturales. Entonces, hablar cuando sos tan privilegiado y defender un modelo que lo primero que hace es masacrar el INCAA, el Instituto Nacional del Teatro y demás es polémico, te da un poco de bronca. Tenés compañeros que están más abajo y que si se quedan sin trabajo salen del sistema. Desde ahí, decis ‘dale’. Pero bueno, cada uno defiende lo que quiere: lo bueno de esta época es que cada uno se está mostrando como es y se nos está viendo la cara a todos. Las buenas y las no tan buenas", sostuvo Nancy.