Macri fustigó a los que se fueron y en LLA sentencian: "Manotazos de ahogado"

El líder del PRO, Mauricio Macri, trazó una línea sobre quiénes están dentro y fuera de su partido, en el marco de las conversaciones sobre un potencial acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires. Desde el espacio del presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, minimizaron estos dichos y confiaron más en la llegada de dirigentes amarillos a las filas del oficialismo por motus propio, que en el acuerdo partido a partido que propone el ex mandatario.

Este miércoles, Macri se reunió en Mar del Plata con el intendente local, Guillermo Montenegro, el diputado nacional Cristian Ritondo y el ex secretario general de la presidencia Fernando De Andreis. Este último difundió a través de Twitter una sentencia del ex presidente en ese encuentro: "Los dirigentes que tenían precios ya fueron comprados. Los que quedamos no tenemos precio, tenemos valores".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hubo una respuesta pública a Macri de parte de LLA, puntualmente del sector proveniente del PRO conducido por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. "Si algo no tengo es precio", lanzó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

"Nuestros valores con Bullrich son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias!", completó el Jefe Comunal.

El mensaje de Fernando De Andreis y la respuesta de Diego Valenzuela

Fuentes que conocen la interna de la construcción partidaria de LLA sostuvieron ante la consulta de El Destape cuál es la postura del partido de los Milei sobre una potencial alianza con el PRO: "No va a haber ni fusión ni alianza. Sus dirigentes van a venir". Para los violetas, las palabras del líder amarillo son "manotazos de ahogado de Macri".

De todos modos, desde el mileísmo todavía no vislumbran un escenario en que enfrenten al PRO en territorio bonaerense. Sostienen que habrá mayores definiciones después del 18 de mayo, fecha de las elecciones de legisladores porteños, en las que amarillos y violetas se enfrentarán.

La reunión de Mar del Plata estuvo antecedida una día antes por un encuentro de la mesa ejecutiva del PRO bonaerense en la sede partidaria en la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires. Según narró a este medio una fuente con conocimiento de lo que se debatió, se acordó respetar la "institucionalidad del partido" ante cualquier tipo de diálogo con LLA en la provincia de Buenos Aires.

Esto va en sintonía con lo que difundió De Andreis y se interpreta como que las cúpulas partidarias llevarán las negociaciones y que cualquier dirigente que actúe por fuera quedará en offside. Las últimas "fotos" de amarillos y violetas tuvieron a Ritondo como negociador designado por el PRO bonaerense, acompañado por otros dirigentes como Montenegro o el diputado nacional Diego Santilli.

Pero en ese cónclave amarillo también sugirió retomar el vínculo con la Unión Cívica Radical (UCR), socio principal del PRO en Cambiemos y Juntos por el Cambio, e integrarlo a una eventual alianza provincial con LLA. También se buscaría sostener al peronismo disidente.

"Lo de retomar la sociedad con la UCR propuso gente de (el jefe de Gobierno porteño) Jorge Macri y pero tuvo consenso", sostuvo otra voz al tanto del contenido del cónclave. Ese aval, acotaron, se debe a que muchos intendentes del interior bonaerense tienen dirigentes del partido centenario en su gestión.

La propuesta de mantener el vínculo con la UCR se condice con algunas paradas de Mauricio Macri en su recorrida bonaerense. Ayer estuvo en el municipio de Balcarce, donde mantuvo un encuentro con un intendente del partido centenario, Esteban Reino, y se espera una visita a su lugar de nacimiento, Tandil, donde el radicalismo gobierna desde 2003 con Miguel Lunghi.

A nivel nacional, Milei pudo imponer proyectos y sostener sus vetos presidenciales con la colaboración de parte del radicalismo, denominados "pelucas". Sin embargo, el vínculo no es tan fuído en términos electorales. Como sea, desde LLA descreyeron de la propuesta de un frente de tres patas en la provincia de Buenos Aires que incluya al radicalismo. "Es un delirio de Macri", espetaron.