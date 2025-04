Una experta en moda reveló las 3 tendencias que no te pueden faltar para este invierno 2025.

Una experta en moda reveló cuáles son las 3 tendencias que van a ser furor este invierno 2025. Como todos los años, se ponen de moda diferentes estilos de prendas. El minimalismo, con sus colores neutros y texturas lisas, parecía que nunca iba a irse. Sin embargo, esto va a cambiar, y esta temporada invernal, se vienen 3 nuevas tendencias con propuestas totalmente diferentes.

"Estas son las 3 cosas que no vas a parar de ver este otoño-invierno, y te las cuento por si querés estar a la moda", anunció la tiktoker Marti Rial (@marti.rial) en su cuenta de TikTok. Y agregó que el estilo dominante "va a ser el boho chic". "Esto va a traer todo lo que son prendas fluidas, volados, pero sobre todo, el uso de la gamuza. Me atrevo a decir que va a ser lo que más vamos a usar para esta temporada. Además de que Patone anunció que el color del año es el mocha mousse, y básicamente, ese es el color de la gamuza", detalló.

Las carteras y zapatos de gamuza en tono marrón van a ser un must esta temporada. "Por otro lado, le vamos a dar un respiro al animal print de leopardo. Pero no te asustes: lo vamos a cambiar por el de vaca", sumó. Este estampado se va a ver especialmente en camperas, chaquetas y pantalones. Además, adelantó: "Y si pensaste que era el momento de decirle adiós al ballet core, lamento decirte que no, porque el rosa empolvado lo vas a ver en todos lados, y se va a ver muchísimo combinado con cherry red. Realmente, creo que se va a usar muchísimo la combinación de colores". Por lo tanto, el color rosa viejo que usan las bailarinas de ballet se va a ver mucho, especialmente combinado con el bordó.

Las 3 tendencias en moda para este invierno 2025

1. Gamuza (boho chic)

Tendencias para este invierno 2025.

2. Animal print de vaca

3. Rosa empolvado + cherry red (ballet core)

