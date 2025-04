Son las más baratas y están en todo Pinterest: las botas en tendencia para este invierno 2025 que son furor.

Las botas en tendencia para este invierno 2025 ya llegaron a Pinterest, la red social más usada a nivel mundial de moda y tendencias. Esta temporada invernal ya no van a ser protagonistas las botas texanas, ni los borcegos. En vez de eso, se popularizaron unas botas que seguramente tengas en tu placard, y si no es así, son muy económicas y fáciles de conseguir.

Se trata de las botas de lluvia, un clásico infaltable desde hace años. Estas botas no solamente son funcionales para los días lluviosos, sino que al día de hoy, se revalorizaron por su aspecto. Tras los desfiles de la Fashion Week, que se realizaron en varios países del mundo, las botas de lluvia se convirtieron en protagonistas en las redes.

Esto se debe a su aspecto minimalista, su practicidad y versatilidad. Algunas botas de lluvia vienen de caña baja y otras de caña alta, pero puntualmente esta temporada van a estar en tendencia las de caña alta. Se van a usar principalmente en color negro, aunque también se van a ver en rojo, verde, azul y amarillo. Se pueden combinar con shorts, polleras y vestidos con medias largas abrigadas, suéteres oversize o chaquetas de lluvia. Lo mejor es que salen mucho más baratas que cualquier otro tipo de botas y se pueden conseguir fácilmente en zapaterías o tiendas online.

Cómo combinar botas de lluvia este invierno 2025

Botas de lluvia en tendencia para este invierno 2025.

Otras botas que van a estar en tendencia este invierno 2025: biker boots

Las botas texanas ya no serán protagonistas este invierno 2025, y en vez de eso, otro modelo de botas que ya se está viendo en redes sociales como Pinterest va a ocupar el lugar del podio. Como todas las temporadas, las modas cambian constantemente y llegan nuevas prendas, calzados y accesorios que se ponen en tendencia. En este caso, se trata de unas botas que seguramente ya viste en las redes.

Se trata de las biker boots, conocidas en castellano como botas de motociclista, debido a sus orígenes vinculados al motociclismo. Esto tiene que ver con la estética Motomami impuesta por la cantante Rosalía, que se vio tanto en pasarelas como en el street style. Al día de hoy, las calles de Europa y Estados Unidos están llenas de mujeres usándolas.

Lo particular de estas botas es que, además de ser de caña alta, tienen varias hebillas de metal a los costados. Además, son muy cómodas ya que no tienen taco. Algunos modelos vienen con un taco de 2 cm, mientras que otras apuestan por un taco apenas más alto, que no deja de ser cuadrado y muy cómodo para caminar. Se pueden usar tanto con pantalones como con polleras, shorts y vestidos.

Además, muchas las están usando con medias bucaneras altas hasta debajo de la rodilla. Pueden venir en negro o en marrón. Algunos modelos son lisos, mientras que otros son un poco más desgastados. Con respecto a la punta, suelen ser de punta cuadrada con bordes redondeados, un detalle que está en tendencia actualmente.